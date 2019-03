Weltwassertag und Nevada-Mega-Deal

Wasser ist ein großes Thema im Bergbau. Doch auch die Aktivitäten der ganz großen zeigen neue Themen auf. Gut positionierte Bergbaugesellschaften sollten immer bessere Chancen besitzen

"...ample access to water", reichlich Zugang zu Wasser, das ist einer der großen Pluspunkte bei Auryn Resources, den Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright bei dem Bergbaukonzern ausmachte. Tatsächlich ist Wasser immer ein wichtiger Punkt, nicht nur im Minenwesen, sondern im täglichen Leben der Menschen. Am 22. März wurde daher auch der Weltwassertag angegangen. Dieses von den Vereinten Nationen seit 1993 festgelegte Datum steht für die Probleme vieler Menschen auf der Erde ohne sauberes Wasser auskommen zu müssen. "Aktuell leiden rund 2,5 Milliarden Menschen unter Wassermangel", schreibt denn auch der Fondsanbieter Swisscanto Invest in einer Notiz an seine Kunden.





Neben der Klimaerwärmung, die in vielen Regionen der Erde negativ auf die vorhandenen Wassermengen ausstrahlt, sind insbesondere unkontrollierte Wasserentnahmen wegen des Bevölkerungs- und Wohlstandswachstums für den ansteigenden Wasserstress auszumachen, so die Swisscanto-Experten. Für Bergbaukonzerne ist es daher insbesondere wichtig gute Pläne im Hinblick auf ihre Wasserentnahmen und Umweltvorkehrungen zu geben. Nur wer Wasserrechte nachweisen beziehungsweise bekommen kann und die Umwelt nicht durch zu starke Wasserentnahmen belastet, kann daher Genehmigungen zum Abbau von Rohstoffen bekommen.





Für Auryn Resources scheint dies zumindest noch kein Problem darzustellen. Daher vergibt der H.C. Wainwright-Analyst Ihle auch die Empfehlung "Kaufen". Sein Kursziel liegt bei 1,60 US-Dollar, also deutlich über dem aktuellen Aktienkurs. Grund: Ihle erwartet, dass bei dem Sombrero-Projekt einige Hundert Kilometer südöstlich von der peruanischen Hauptstadt Lima entfernt zumindest ein Prozent Kupfer im Gestein vorhanden sein sollte. Tatsächlich fanden die Auryn-Geologen bereits über ein größeres Gebiet bei Grabenprobenentnahmen von 0,57 Prozent bis 1,53 Prozent Kupferäquivalent jeweils über mehrere Meter, was auf ein größeres zusammenhängendes Kupfervorkommen schließen lässt. Neben dem Projekt in Peru besitzt Auryn noch in Kanada eine aussichtsreiche Liegenschaft.





Wassermangel herrscht insbesondere in Wüstengebieten vor. Dabei sind weite Teile des US-Bundesstaates Nevada keine Ausnahme. Dennoch gehört die Region zu den besten Goldgräbergegenden der Erde. Dies belegt nicht zuletzt das neue Joint-venture-Abkommen zwischen den weltweit führenden Goldkonzernen Barrick Gold und Newmont Mining. Dieser erstarkte Fokus auf Nevada sollte auch die Projekte kleinerer Goldunternehmen deutlich aufwerten. Zusammenschlüsse und Übernahmen sind zu erwarten. Zudem könnte es durch das Mega-Joint-Venture auch für kleinere einfacher werden günstige Finanzierungen zu erlangen. Ein in Nevada aktiver aussichtsreicher Goldkonzern ist US-Gold.





US-Gold besitzt in Nevada ("Keystone", Gold) und Wyoming ("Copper King", Kupfer, Gold, Silber, Zink) Projekte. Daneben gehören noch eine Reihe von Entwicklungs- und Explorationsgrundstücken zum Portfolio.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aruyn Resoruces (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc.html) und von US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp.html).





