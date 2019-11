Weltuntergangsstimmung bei Nokia!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Richtiggehend geschockt zeigten sich die Nokia-Aktionäre ISIN: FI0009000681 von einer am 24. Oktober ausgesprochenen Gewinnwarnung. Die Aktie wurde nach unten geprügelt und landete zuletzt bei einem Tief von 3,169 Euro. Ein Kursverlust von über 30 Prozent in vier Handelstagen ist schon heftig und jetzt kann man nur noch hoffen, dass irgendwo noch ein paar Bullen sitzen, die den kompletten Kursverfall verhindern wollen. Um einen nachhaltigen Anstieg zu bekommen, müssen die Umsätze aber stark zulegen. Ob das jetzt schon die untere Etage des Fahrstuhls war, ist noch nicht erkennbar. Trotzdem sollte man die Chance im Auge haben und nutzen. Wo wir eine Trading-Chance sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir die Chance stark erhöhen würden, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

Trading-Chancen erkennen und mit starken Hebeln nutzen ist unsere Stärke und wer alle RuMaS Marktberichte ständig verfolgt, kennt unsere ausgezeichnete Trefferquote. Wir nennen die Einstiegskurse und unsere Abonnenten müssen dann in sehr vielen Fällen nur auf den Gewinn aufpassen. Mehr – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

RuMaS Express-Service: Maximum Trading-Tipps!

Ansonsten wollen wir Ihnen heute unseren Trading-Dienst etwas näher bringen. Aktien-Tipps, Hebelzertifikate-Tipps auf steigende und fallende Kurse, Zocker-Trades. All das erwartet Sie im RuMaS Express-Service. Gerne melden Sie sich hier zu Sonderkonditionen für Neukunden bis zum 03. November an. Wer sich vom Anleger zum Trader entwickeln möchte und mit kurzen Haltezeiten Gewinne machen möchte, bekommt mit dem Express-Service ständig neue Trading-Ideen frei Haus. Wer nicht täglich die Zeit hat sich um das Börsengeschehen zu kümmern, kann sich für RuMaS Trading-Tipps entscheiden, die an jedem Sonntag erscheinen.

Abonnieren Sie jetzt!

Sie benötigen vor Ihrer Anmeldung noch weitere Informationen? Dann nutzen Sie unsere Info-Seite. Wollen Sie sich diese Chance wirklich entgehen lassen? Heute buchen und am Abend bereits den ersten Express-Service erhalten.