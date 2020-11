Weltspartag 2020 - was tun?

Deutsche Anleger zeigen sich aus Tradition nicht gerade risikofreudig. Bei den derzeitigen Zinsen parken viele ihr Geld einfach auf dem Girokonto

So kommt es quasi zu einem Geldanlagestau. Daher liegt nun der Anteil von Bargeld und Sichteinlagen des gesamten privaten Geldvermögens, das nicht angelegt wird, bei rund 28 Prozent. Im Jahr 2008 waren dies nur gut 13 Prozent. Und das obwohl gleichzeitig das Geldvermögen um zirka 49 Prozent auf knapp fünf Billionen Euro angewachsen ist.





Die Folgen sind klar: Einkommenseinbußen müssen hingenommen werden. So werden die Zinseinnahmen im Vergleich zu 2009 in diesem Jahr um etwa die Hälfte schrumpfen. Die Inflation ist höher als der Durchschnittszins und führt zum Wertverlust. Dabei wird den Bürgern immer nahegelegt für das Alter zusätzlich privat vorzusorgen. Freuen können sich nur die, die einen Kredit brauchen.





Da sollte ein Investment, zumindest von einem Teil des Vermögens, in Aktien überlegt werden. Ein gewisses Umdenken scheint auch schon stattzufinden. So haben im ersten Halbjahr 2020 doch mehr ihr Geld in Aktien angelegt, dabei scheut sich aber noch immer die Mehrheit einmal bei Aktien zuzugreifen. Schaut man sich die beliebtesten Aktien der Deutschen an, so sind dies sehr bekannte Namen. Doch im aktuellen Umfeld und beim hohen Goldpreis sollte sich ein Anleger auf jeden Fall auch bei den Goldgesellschaften umsehen.





Hier könnte man an Bluestone Resources, Trillium Gold Mines oder Canarc Resources denken. Bluestone Resources besitzt zwei Projekte in Guatemala, das Cerro Blanco-Goldprojekt und das Mita Geothermalprojekt. Cerro Blanco konnte bereits mit sehr guten Goldgehalten bei Bohrungen glänzen. In den ersten drei Jahren sollen rund 146.000 Unzen jährlich gefördert werden können.





Auch ein Investment in Canarc Resources könnte aussichtsreich sein. Unter den Goldprojekten in British Columbia ist besonders das New Polaris-Goldprojekt bedeutsam, in Nevada besitzt das Unternehmen ein fortgeschrittenes Goldprojekt.





Im Red Lake-Bergbaugebiet innerhalb des Michipicoten Grünsteingürtels in Ontario liegt die Goldliegenschaft von Trillium Gold Mines. Damit befinden sich die Cline-Edwards-, die Highland South- und die Highland North-Liegenschaft in einem Goldsuchergebiet mit hervorragenden Bedingungen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/