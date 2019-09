Der Weltraum rückt näher

Die Tagung der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) im Jahr 2020 wird eine Sitzung zum Weltraumabbau beinhalten

Die PDAC gilt als eine der weltweit angesehensten und erfolgreichsten Verbände im Minenbereich. Jedes Jahr strömen zigtausende zur alljährlichen Veranstaltung der PDAC in Toronto. Rohstoffabbau im Weltraum ist dennoch ein neues Thema, das zuvor noch nicht auf der PDAC-Tagung behandelt wurde.

Was heute noch Zukunftsmusik ist, kann schon morgen Realität werden. Man denke nur an das Internet, das vor 25 Jahren noch völliges Neuland war. Heute ist es allgegenwärtig und durchdringt alle Bereiche unseres Lebens. Besonders in Bezug auf die Gewinnung von Wasser im Weltraum laufen die Forschungen. Rohstoffe verknappen sich und im Weltall wartet eine Schatzkammer. Auf dem Mond wartet Wasser und es wird untersucht wie dieses abgebaut werden kann, Studien laufen schon.

Den Abbau auf dem Mond treibt nicht die Bergbauindustrie allein voran. Die Luft- und Raumfahrtindustrie müssten mit Bergleuten zusammenarbeiten. Schwierige Arbeitsbedingungen erfordern ausgeklügelte Robotik und autonome Technologien. Anfänge im Bergbau gibt es bereits in Form von Erzbewegungen ohne menschliche Arbeitskraft oder als autonome Schienensysteme.

Die Zukunft wird auf jeden Fall spannend. Aber vorerst beschäftigen wir uns noch mit den Bergbaugesellschaften, die auf der Erde Leistung erbringen wie etwa White Gold oder Maple Gold Mines.

White Gold (http://whitegoldcorp.ca/signup) besitzt eine große Goldliegenschaft im Yukon (fast 440.000 Hektar) mit einer Mineralressource von über einer Million Unzen Gold.

Maple Gold Mines ist im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec aktiv. Für die Douay-Goldliegenschaft des Unternehmens wird es bald eine neue Ressourcenschätzung geben. Mit einem optimierten Tagebau- und Untertage-Szenario wird gerechnet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/).

