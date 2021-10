Weltklimagipfel: Lebensmittelindustrie muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Sehr geehrte Damen und Herren,



anlässlich des bevorstehenden Weltklimagipfels (COP26) finden Sie nachfolgend den aktuellen Kommentar von Mary Jane McQuillen, Portfolio Managerin und Head of ESG Investment bei ClearBridge Investments, Teil von Franklin Templeton:

„Investmentfirmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Finanzmitteln für den Klimaschutz, einem der Hauptziele der COP26. Wir glauben, dass alle Sektoren zur Bewältigung der großen Herausforderungen des Klimawandels beitragen müssen. Wir wissen, dass die erneuerbaren Energien dies nicht allein schaffen können. Aber es gibt zahlreiche Beispiele aus allen Sektoren.

Der Hersteller von recycelbaren Aluminium-Getränkedosen Ball hat beispielsweise einen unbegrenzt recycelbaren Stadionbecher auf den Markt gebracht und setzt sich dafür ein, die Ziele für das weltweite Aluminiumrecycling von heute 69 % auf 90 % zu erhöhen. Recyceltes Aluminium verbraucht nur 5 % der Energie, die für die Herstellung von neuem Aluminium benötigt wird.



Ein diversifiziertes Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung wie Amazon.com könnte ebenfalls einen großen Beitrag leisten, da es auf Schwertransporte angewiesen und daran beteiligt ist. Das Unternehmen baut eine Flotte von 100.000 Elektro-Lieferfahrzeugen auf, um das Ziel zu erreichen, dass bis 2030 mindestens 50 % aller Sendungen klimaneutral sind. Angesichts seines Volumens und seiner Reichweite hat Amazon.com eine klare Chance, klimafreundliche Änderungen an der Lieferinfrastruktur, einschließlich Luft- und Schienentransport, vorzunehmen, die dem gesamten elektronischen Handel und der Gesellschaft insgesamt zugutekommen würden.



Darüber hinaus ist die Lebensmittelindustrie ein häufig übersehener Wirtschaftszweig, wenn es um Emissionen geht. Da Lebensmittel eine lebensnotwendige Sache sind, können sie nicht an zweiter Stelle hinter größeren diskretionären Ausgaben stehen, wenn es um das Klima geht. Aber die Landwirtschaft trägt in hohem Maße zu den globalen Emissionen bei und ist ein Bereich, in dem Verbraucher und Investoren proaktiv handeln können, indem sie pflanzliche Alternativen zu Fleisch und Milchprodukten fördern.



Während wir daran arbeiten, die Emissionen zu reduzieren, müssen wir die Auswirkungen des Klimawandels bewältigen, indem wir die Gesellschaft durch Wetterbeständigkeit schützen. In den amerikanischen Bundesstaaten, die mit extremen Wetterereignissen konfrontiert sind, zeigt sich, dass die Staaten, die sich frühzeitig auf klimabedingte Bedrohungen einstellen, besser positioniert sind, um erfolgreich zu sein; ihre Vorbereitung und Widerstandsfähigkeit schützen die Gemeinschaft und ebnen den Weg für bessere Renditen für Investoren.



In den USA sind die Auswirkungen des Klimawandels an der Westküste bereits deutlich zu spüren. Die Waldbrandsaison, die früher in der Regel vier Monate dauerte, dauert jetzt sechs bis acht Monate, weil die Schneeschmelze früher einsetzt und sich die Regenzeiten verzögern. Das Ausmaß der Schäden durch Waldbrände hat zugenommen. Nach Angaben des California Department of Forestry and Fire Protection, das die größten Waldbrände im Bundesstaat seit 1932 untersucht hat, ereigneten sich neun der 20 größten Brände in den Jahren 2020 und 2021. Die durchschnittliche durch Waldbrände verbrannte Fläche übersteigt in der Waldbrandsaison 2020-2021 den Fünfjahresdurchschnitt um fast das Dreifache.“