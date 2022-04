Weltgesundheitstag 2022 -Gesundheitsaktien, die Sie sich ansehen sollten

In den letzten zwei Jahren hat die Welt eine globale Pandemie erlebt. Wir begannen, Masken zu tragen, erlebten Lockdowns und gewöhnten uns an Corona-Schnelltests. Vor allem aber wurde uns die Bedeutung von gesundheitlichen Problemen und deren Auswirkungen auf unser Leben bewusst.

Der Weltgesundheitstag ist ein Tag, an dem das Bewusstsein für globale Gesundheitsprobleme geschärft und entsprechendes Handeln gefördert werden soll. Die Ursprünge dieses Tages gehen auf das Jahr 1948 zurück, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre erste Weltgesundheitsversammlung abhielt und beschloss, den Weltgesundheitstag jährlich am 7. April zu begehen.

Der globale Gesundheitssektor

Auch wenn die Gesundheitsbranche in den letzten zwei Jahren im Rampenlicht stand, war sie schon immer ein wichtiger Wirtschaftszweig. In den meisten Industrieländern macht das Gesundheitswesen mehr als 10 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus und ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt. Laut Verified Market Research wird der globale Gesundheitsmarkt bis 2028 ein Volumen von voraussichtlich 665,3 Milliarden Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,56 %.

Der Gesundheitssektor setzt sich aus mehreren Branchen zusammen, die jeweils unterschiedlich auf Markttrends und -bedingungen reagieren. Obwohl der Sektor im Allgemeinen als sicher gilt, ist er nicht frei von Risiken, insbesondere von regulatorischen Risiken im Zusammenhang mit der Preisgestaltung und Kostenkontrolle von Arzneimitteln.

Gesundheitsaktien, die von Interesse sein könnten

Die USA verfügen mit mehr als 700.000 im Gesundheitssektor tätigen Unternehmen über die größte Gesundheitsindustrie. Das nach Umsatz größte Unternehmen im Gesundheitswesen ist die McKesson Corporation, ein Pharma- und Medizintechnikunternehmen, das auch Gesundheitsinformationstechnologie und Pflegemanagementlösungen anbietet.

Und McKesson ist nicht das einzige Unternehmen. Der globale Gesundheitssektor umfasst einige der innovativsten Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, unsere Gesundheit zu fördern: Vertex Pharmaceuticals entwickelt Medikamente zur Behandlung von Mukoviszidose; Tandem Diabetes Care trägt mit Insulinpumpen und Blutzuckermesssystemen für Kinder und Erwachsene dazu bei, die Behandlung von Diabetikern voranzutreiben, und Intuitive Surgical entwickelt und fertigt Robotersysteme für minimalinvasive Operationen.

Langfristige Investitionen in Gesundheitsaktien mit Smart Portfolios

Auf eToro können sich Anleger über unsere Smart Portfolios an zahlreichen Themen aus dem Gesundheitswesen beteiligen. Jedes Smart Portfolio verfolgt eine gut diversifizierte Strategie, um die Volatilität zu verringern, und die in den Smart Portfolios enthaltenen Unternehmen werden regelmäßig auf Basis verschiedener spezifischer Kriterien beurteilt und bewertet.

Diese vorgefertigten Portfolios sind für langfristige Anlagen konzipiert und konzentrieren sich darauf, neue Trends zu erkennen und in Vermögenswerte zu investieren, die mit diesen Trends in Zusammenhang stehen oder von ihnen profitieren können. Mehrere der Smart Portfolios von eToro sind auf den Gesundheitssektor ausgerichtet, wobei sich die einzelnen Portfolios auf jeweils andere Trends und Themen konzentrieren.

Das Smart Portfolio Diabetes-Med umfasst Unternehmen, die sich für die Bekämpfung von Diabetes einsetzen. Diese Unternehmen entwickeln ständig Behandlungen, Geräte und Medikamente, um diese Krankheit zu bekämpfen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Das Smart Portfolio CRISPR-Tech bündelt Unternehmen, die sich mit einem der innovativsten und faszinierendsten Bereiche beschäftigen: dem Genome Editing. CRISPR ist eine revolutionäre Technologie, mit der die Gene lebender Organismen verändert werden können, und sie hat das Potenzial, das Leben der Menschen in Zukunft stark zu beeinflussen.

Mit dem Smart Portfolio Vaccine-Med können eToro-Nutzer in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen investieren. Obwohl Impfstoffe seit mehr als zwei Jahrhunderten erforscht werden, erfordert die Herstellung wirksamer Impfstoffe immer noch einen hohen Forschungsaufwand seitens der Pharmaunternehmen in aller Welt.

Das Smart Portfolio CannabisCare bietet Anlegern Zugang zur wachsenden Cannabisbranche mit Unternehmen, die sich auf Schmerzlinderung, Krebsbehandlung und andere medizinische Erkrankungen konzentrieren, bei denen die Cannabispflanze nachweislich hilft.

eToro bietet seinen Nutzern viele Möglichkeiten, in den Gesundheitssektor zu investieren. Diesen Weltgesundheitstag können Sie feiern, indem Sie die gesündesten Entscheidungen für Ihr Portfolio treffen.

Quelle: eToro