Weltbank: Metallnachfrage wird noch jahrzehntelang steigen

Glaubt man der Weltbank, wird die Nachfrage nach Metallen, wie sie in Produkten von Turbinenschaufeln bis hin zu Batterien verwendet werden, noch jahrzehntelang stark steigen. Vor allem auf Grund der globalen Bemühungen, die Wirtschaft zu dekarbonisieren und von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen.



Die Experten rechnen damit, dass der Verbrauch anderer Rohstoffe wie Weizen in den nächsten 30 Jahren abnehmen könnte, glauben aber, dass die Nachfrage nach Metallen hoch bleiben wird. Dies werde den sie exportierenden Ländern hohe Gewinne bescheren. Die Umstellung auf eine Stromerzeugung mit niedrigem Kohlenstoffbedarf deute auf einen dauerhaften Anstieg der Nachfrage nach Kupfer, Nickel, Kobalt und Lithium hin sowie schlussendlich auf einen Rückgang in der Verwendung fossiler Energieträger.



Dieser langfristige Ausblick für Metalle und andere Rohstoffklassen hat, so die Weltbank weiter, tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklungsländer, von denen zwei Drittel zu großen Teilen vom Export von Rohstoffen abhängen.



Länder, die vom Rohstoffgeschäft abhängen, sollten Nach Ansicht der Weltbank Rücklagen für schlechte Zeiten bilden, es vermeiden, Schulden anzuhäufen und eine protektionistische Handelspolitik vermeiden, wenn Preisvolatilität bevorsteht.



