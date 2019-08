Die Welt setzt auf Elektromobilität

Beispiele gibt es viele. Der Klimawandel ist nun mal das zentrale Thema und Emissionen sollen verringert werden

So setzt London auf vollelektrische Doppeldecker-Busse. Bis zum nächsten Jahr sollen 240 Elektrobusse durch London fahren. Das Ziel des Londoner Bürgermeisters ist es, dass die Hauptstadt bis 2050 emissionsfrei ist. Die Busflotte soll bereits bis 2020 vollelektrisch fahren und bis 2037 emissionsfrei. Zum Einsatz kommen Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenbusse.

Als zentraler Rohstoff für die Brennstoffzellen-Fahrzeuge kommt Platin zum Einsatz. Dabei dient Platin als Katalysator. Besonders wichtig für den Wasserstoffantrieb ist die Effizienz. Erst kürzlich konnten Forscher die Leistung dieser Brennstoffzellen-Katalysatoren verdoppeln.

Ein Unternehmen, das in Südafrika und Nordamerika zu den großen Produzenten von Platin und Palladium gehört, ist Sibanye-Stillwater. Daneben recycelt die Gesellschaft verbrauchte PGM-Katalysatormaterialien und ist zudem ein Goldproduzent.

Aber auch anderorts setzt man auf die sauberen Busse, etwa in China oder Korea. Auch Brennstoffzellenzüge stoßen bereits auf großes Interesse. Ein anderer Rohstoff, neben Platin, der eine große Rolle bei sauberer Fahrzeugtechnik spielt, ist das Kupfer. Denn im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen braucht ein emissionsfreies Fahrzeug ein Vielfaches an Kupfer bei der Herstellung. Kein Wunder also, dass China sich gezielt an Minen beteiligt, die Rohstoffe für den Elektroboom besitzen.

Auf Kupfer setzt auch Copper Mountain Mining. Das Unternehmen besitzt 75 Prozent der Copper Mountain Mine in British Columbia und 100 Prozent des genehmigten Eva Copper Projekts in Australien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/