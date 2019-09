Die Welt braucht dringend Uran

Kasachstan, größter Uranproduzent weltweit, wird nun auch an Brasilien Uran liefern

Kasatomprom und Brasilien haben einen Vertrag zur Lieferung von Uran unterzeichnet. Denn auch Brasilien hat erkannt, dass eine saubere Energieerzeugung ohne diesen Rohstoff nicht funktioniert. Kasachstan ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von Uran. In Brasilien sind zwei Kernkraftwerke in Betrieb und ein drittes Werk wird gerade gebaut. Denn der Energiebedarf im Land steigt.





Und nicht nur in Brasilien, auch in vielen anderen Ländern boomt die Atomkraft. Schweden beispielsweise hat vor Jahren überlegt aus der Atomkraft auszusteigen. Doch heute steht ein anderes Ziel an erster Stelle: Das Land will komplett CO2-frei werden. Damit ist klar, ohne Atomkraft geht es nicht.





Das erste Uranerz wurde 1839 in Johanngeorgenstadt geschürft. Im Jahr 2015 wurden weltweit bereits 60.496 Tonnen Uranerz gefördert. Wurden Uranverbindungen im 19. Jahrhundert noch zum Färben von Keramik und Glas benutzt, so ist Uran heute der Stoff, der für saubere Energiegewinnung sorgt. Wie wichtig Atomkraft für die USA ist, weiß man aus den amerikanischen Aussagen. Die nationale Sicherheit sei betroffen, so Trump, denn die USA müssen fast ihr gesamtes benötigtes Uran importieren. Dies soll sich ändern.





Dazu braucht es Gesellschaften, die Uran fördern. In den USA vertreten ist Uranium Energy mit einer voll lizenzierten Aufbereitungsanlage in Texas. Dazu kommen Uranprojekte in Texas, die teilweise bereits genehmigt sind. Unter anderem das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA in Wyoming.





IsoEnergy hat dagegen eine Reihe von Projekten im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan, Kanada. Eine weitere Uranlagerstätte in Nunavut gehört zum Portfolio der finanziell gut gestellten Gesellschaft.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



