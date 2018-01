Die Welt braucht Uran

Der Uranmarkt ist im Aufwind. Das zeigt das Engagement des weltweit zweitgrößten Investors Brookfield Buisness Partners im Uranmarkt

Brookfield Buisness Partners hat für 4,6 Milliarden US-Dollar Westinghouse, Tochter der japanischen Toshiba und Weltmarktführer in nuklearer Technologie, aufgekauft. Das bedeutet Brookfield setzt auf Atomkraft, sicherlich nicht ohne Grund und Wissen. Saubere Energie aus Atomkraft wird zunehmen und das Atomgeschäft immer lukrativer werden, das muss der Hintergrund sein.





Schließlich prognostiziert die World Nuclear Association, dass bis 2025 rund 49 Gigawatt an neuen Kernreaktoren außerhalb der ehemaligen Sowjetunion - dort hat die staatliche russische Rosatom eine Art Monopolstellung - den Betrieb aufnehmen werden. Global gesehen wird die Nuklearkapazität bis 2040 um 1,6 Prozent pro Jahr wachsen. Für dieses Wachstum ist besonders China verantwortlich und mit China ist Westinghouse bereits im Geschäft.





Auf die dadurch einhergehende steigende Urannachfrage setzen auch Uranunternehmen wie etwa Fission 3.0 oder Uranium Energy. Fission 3.0 besitzt ein großes Portfolio von Uranliegenschaften (20 Stück) im oder am berühmten Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Ein weiteres Uranprojekt besitzt die Gesellschaft im aufstrebenden Urangebiet Macusani im Südosten Perus, 5100 Hektar Land mit guter Infrastruktur und bergbaufreundlicher Gesetzgebung. Die Leitung von Fission 3.0 unterliegt Dev Randhawa als CEO und Chairman, sowie Ross McElroy als COO und Chefgeologe. Dieses Team hat bereits Fission Uranium gegründet und die einzigartige Patterson Lake South-Liegenschaft entdeckt.





Uranium Energy ist in den USA aktiv. In Südtexas befindet sich die Hobson-Aufbereitungsanlage, das ehemals produzierende Palangana-Projekt sowie das für Bau und Produktion bereits genehmigte Goliad-Projekt. Letzteres punktet mit einer NI43-101 konformen Ressource von knapp sieben Millionen Pound U308. Auch das Burke Hollow-Projekt besitzt eine Abbaugenehmigung. Zum Portfolio gehört noch das kürzlich zugekaufte Reno Creek-Projekt in Wyoming und ein Titanprojekt in Paraguay.





