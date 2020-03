Die Welt nach Corona: Wer profitiert vom Virus?

Das Coronavirus hält die Welt nach wie vor in seinem Bann. Die massiven Kurseinbrüche an den Aktienmärkten spiegeln die Panik und Verunsicherung der Menschen wider. Doch jede Krise birgt immer auch Chancen.

Neben den kurzfristigen Corona-Profiteuren, wie etwa den Herstellern von Desinfektionsmitteln oder Schutzmasken, gibt es eine Branche, die langfristig von den, durch Covid-19 bedingten, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen profitieren wird. Die beiden wikifolio-Trader Dennis Raute und Stefan Waldhauser sind sich diesbezüglich einig.

„Die Coronavirus-Pandemie hat meines Erachtens weitreichende langfristige Auswirkungen auf unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften. In dem Ausmaß und der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zeigt sich die Verwundbarkeit der globalisierten und vernetzten Welt. Lieferketten brechen zusammen. Produktionen stehen still. Ganze Branchen wie die Luftfahrt oder die Tourismusindustrie stehen vor gravierenden Einschnitten. Wir alle werden künftig die Art zu Leben und zu Reisen noch stärker überdenken“, erläutert wikifolio-Trader Dennis Raute ( DennisRaute ). Er ist überzeugt: „Das Thema Digitalisierung beziehungsweise weg von traditionellem Arbeiten hin zu neuen Wegen und Produktionszyklen dürfte durch diese Pandemie einen weiteren Schub erfahren. Telearbeit, Home-Office, Videokonferenzen, etc. – all dies sind Bereiche, die in Zukunft noch stärker wachsen dürften. Dazu zählt auch die gesamte Infrastruktur, also schnelles Internet, schnellere und bessere mobile Netze, Cloud-Business und so weiter.“

In seinem wikifolio Trendfolge&Trading , das Raute mit einem bisherigen maximalen Kursverlust von nur knapp über 11 Prozent sensationell durch die aktuelle Krise navigiert hat, liegt der Schwerpunkt auf Trading mit fundamentalen und charttechnischen Trends. Akutelle Depot-Schwergewichte: Cash, ein ETF auf den Short-DAX und die Aktie von My Hammer .

Auch wikifolio-Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) sieht das schnellere Vorantreiben der Digitalisierung als Corona-Trend Nummer eins: „In den Konzernen ist es oftmals noch nicht angekommen, dass man auf Geschäftsreisen verzichten kann. Das kommt jetzt durch Corona sicherlich verstärkt. Auch die Aktivitäten im Marketing werden sich verschieben, weg von den Präsenzmessen hin zu modernem Inbound-Marketingmaßnahmen. Im Entertainment-Bereich geht es weg vom Kino-Gang, hin zum Heimkino. Das ist alles nicht neu, durch die Digitalisierung gab es diese Trends schon. Ich glaube, Corona wird diese Trends verstärken und insgesamt die Digitalisierung nochmal beschleunigen. Für mich und mein wikifolio ist das eine gute Nachricht. Denn ich suche die Gewinner der Digitalisierung, die nun eigentlich noch schneller zu diesen Gewinnern werden sollten.”

Dem aktuellen Abwärtstrend an den Börsen konnte sich Waldhauser nicht widersetzen – zwischenzeitliche Verluste zu vermeiden, ist in dem langfristig ausgerichteten „Long only“-wikifolio aber auch nicht oberste Priorität. Der Trader sucht die Unternehmen, die seiner Ansicht nach in einigen Jahren mehr wert sein werden als heute. Bisherige Bilanz: Die durchschnittliche jährliche Rendite von High-Tech Stock Picking liegt bei 15 Prozent.

Die Meinung der beiden Top-Trader scheidet sich etwas bei der Frage nach den konkreten Corona-Gewinnern. Rautes Favoriten:

