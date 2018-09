Welche Risiken birgt die Krise von Schwellenländern für den europäischen Finanzmarkt?

In den letzten Monaten waren zunehmend schlechte Wirtschaftsdaten ausden sogenannten Schwellenländern (nach IWF Definition derzeit 150Länder) festzustellen. So hat z.B. der „MSCI Emerging Market CurrencyIndex“, welcher die Entwicklung der Währungen von Schwellenländern imVergleich zum US-Dollar abbildet, seit seinem Jahreshoch Ende Januarrund acht Prozent verloren. In der deutschen Öffentlichkeit wurde vorallem die wirtschaftliche Situation der Türkei thematisiert: Dietürkische Lira verlor seit Jahresbeginn über 40 % an Wert. Das Wachstumdes türkischen BIP hat sich deutlich verringert.Neben der Türkei befinden sich auch andere große Schwellenländer inwirtschaftlicher Schieflage. Am stärksten ist Argentinien betroffen,dessen argentinischer Peso um mehr als 50% im Vergleich zum US-Dollarabgewertet wurde. Der brasilianische Real, der südafrikanische Rand undder russische Rubel verloren zweistellig an Wert im Vergleich zumDollar. Ebenso stehen die indische Rupie und die indonesische Rupiahunter Druck. Da europäische Banken und Unternehmen teils stark inSchwellenländern engagiert sind, könnte eine andauernde wirtschaftlicheSchieflage in den Schwellenländern auch für den europäischen FinanzmarktRisiken bergen. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler will daher in einersogenannten Kleinen Anfrage von der Bundesregierung wissen, welcheSzenarien für den europäischen Finanzmarkt durch die aktuelleEntwicklung zu erwarten sind.