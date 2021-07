Welche Player dominieren den Gaming-Markt?

Beim Blick auf die Gaming-Unternehmen und -Aktien fällt auf, dass es zwar eine große Fragmentierung von einzelnen Spiele-Anbietern und Zulieferern gibt; entscheidend mitgestaltet wird der Markt aber vor allem von Unternehmen aus China, Japan und den USA.



Unter den Top-12 der umsatzstärksten Gaming-Unternehmen finden sich gleich mehrere Japaner und Amerikaner, sowie das chinesische Technologie-Konglomerat Tencent (WKN A1138D) wieder – welches unter anderem 100% von Riot-Games, 48% an Epic-Games, sowie je 5% der Anteile am französischen Spiele-Anbieter Ubisoft (WKN 901581) und Activision Blizzard (WKN A0Q4K4) hält. Neben dem wichtigen Gaming-Geschäft ist Tencent als größter chinesischer Börsen-Konzern überdies auch in vielen weiteren Technologie-Bereichen aktiv.



Nicht nur die Spielentwickler kommen vorwiegend aus dem asiatischen Raum: Auch die Umsätze der Gaming-Industrie werden vor allem in der Asien-Pazifik-Region erwirtschaftet. Ferner weist der ganze amerikanische Kontinent gute Wachstumsraten auf. Für das größte Wachstum sorgen aber seit neuestem die Regionen Afrika sowie der mittlere Osten.

Quelle: Mordorintelligence.com (2020)











RANG NAME LAND WKN UMSATZ IN MRD. $ 1 SONY JPN 853687 25,0 2 TENCENT HOLDINGS CHN A1138D 13,9 3 NINTENDO JPN 864009 12,1 4 MICROSOFT USA 870747 11,6 5 ACTIVISION BLIZZARD USA A0Q4K4 8,1 6 ELECTRONIC ARTS USA 878372 5,5 7 EPIC GAMES USA N.V. 4,2 8 TAKE-TWO INTERACTIVE USA 914508 3,1 9 UBISOFT** FRA 901581 2,6 10 KONAMI** JPN 870269 2,4 11 SEGA SAMMY JPN A0B799 2,3 12 BANDAI NAMCO JPN A0F6LZ 2,2

*Gaming-Umsatz für Geschäftsjahr 2020;

Angaben ohne Gewähr & Anspruch auf Vollständigkeit;

Quelle: Alltopeverything.com (2021)

** Ergänzung der Redaktion; Quelle: Konami (2021) / Statista (2021)





