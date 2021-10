Welche Monate sich für Goldinvestments eignen

Der saisonale Zyklus bringt uns den Herbst und es ist Zeit für einen Blick auf die Saisonalität des Goldes

Grundsätzlich existieren im Goldbereich langfristige, kurzfristige und mittelfristige Zyklen. Da wäre etwa der Acht-Jahres-Zyklus. Bei der Betrachtung der letzten 50 Jahre fällt auf, dass der Goldpreis ungefähr alle acht Jahre einen Tiefpunkt erreicht hat. Danach war der letzte Tiefpunkt im Jahr 2016, man könnte also irgendwann um 2024 mit einer weiteren guten Kaufgelegenheit rechnen. Nützlicher für Goldinvestoren dürften jedoch kürzere Zyklen sein. Einige von diesen kürzeren Zyklen folgen auf wirtschaftliche Ereignisse, zum Beispiel den FOMC-Sitzungen der Fed. Meistens steigen die Goldpreise kurz vor und während der FOMC-Sitzungen der Fed, dann fallen die Goldpreise meist direkt vor, während und nach der Bekanntgabe der Sitzungsentscheidungen.





Bei der Saisonalität blicken Anleger besonders auf die Performance der einzelnen Monate. Diese war in den vergangenen 45 Jahren im Septenber, November und Januar die Beste. Der Grund für diese guten Goldmonate liegt in der steigenden Nachfrage nach Goldschmuck. In einem normalen Jahr kommt rund die Hälfte der Nachfrage aus der Schmuckindustrie. Letztes Jahr, im Pandemiejahr, wurden diese statistischen Erfahrungswerte durcheinandergewirbelt, aber es war ja auch ein Ausnahmejahr. So heizen also in einem normalen Jahr fünf große Feiertage gegen Jahresende den Kauf von Goldschmuck an. Anfang des folgenden Jahres kommt dann noch das chinesische Neujahresfest hinzu. So scheint auch der September der Lieblingsmonat für die Schmuckhersteller zu sein. Über die Jahrzehnte war jedenfalls der Oktober ein sehr guter Monat für Gold.





Also schnell einen Blick auf gut aufgestellte Goldgesellschaften werfen, etwa auf Torq Resources. Mit Gold- und Kupferprojekten in hervorragenden Bergbaugebieten in Chile und einem besonders erfahrenem Management- und Technikteam sollte das Unternehmen gut vorankommen. Auch CanaGold besitzt beste Voraussetzungen, ist gut finanziert und hat bereits sehr hohe Goldgehalte bei seinem New Polaris-Goldprojekt in British Columbia erzielt.





