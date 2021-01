Welche Aktienbereiche profitieren von dem Wahlergebnis in Georgia?

Sehr geehrte Damen und Herren,



im Januar fanden im US-Bundesstaat Georgia Stichwahlen statt, bei denen zwei Demokraten als US-Senatoren bestimmt wurden, was der Demokratischen Partei die Kontrolle über die Legislative und Exekutive bis 2022 sichert. Unser Head of Equities, Stephen Dover, ist der Meinung, dass aufgrund der Agenda der Demokraten neue Anlagechancen entstehen, einschließlich grüner Energie und Infrastruktur, und auch bei Small-Cap-Unternehmen:

"Wir sind der Meinung, dass derbewerten wird, da die Wahrscheinlichkeit für weitere Anreize gestiegen ist, einschließlich potenzieller 2.000-Dollar-Anreizschecks für Privatpersonen.Darüber hinaus glauben wir, dass es mehr Ausgaben auf Bundesebene geben wird und erwarten dieDeren Verabschiedung wird wahrscheinlich die Infrastruktursektoren undMit der Möglichkeit einer leichtenkönnten dievonprofitieren.Wir erwarten zusätzliche Unterstützung für staatliche und lokale Regierungen, was sich positiv auf kommunale Anleihen auswirken sollte.Sowohl die. Erhöhungen der Unternehmenssteuern könnten sich direkt auf die Gewinne eines Unternehmens und damit auf seinen Wert auf dem Markt auswirken. Höhere persönliche Einkommenssteuern könnten die Verbraucherausgaben dämpfen, was vielleicht durch zusätzliche fiskalische Anreize ausgeglichen werden könnte.Änderungen der Kapitalertrags- oder Erbschaftssteuersätze könnten das individuelle Investitionsverhalten beeinflussen.Wir glauben, dass derDies kann sich positiv auf internationale Aktien auswirken, aber auch aufInsbesondere Aktien in Asien könnten profitieren.Einige der Aktien mit der höchsten und besten Performance im Jahr 2020 - vor allem große Technologiewerte - könnten durch höhere Steuersätze und/oder mögliche Regulierungen beeinträchtigt werden. Wir denken, dass es Chancen bei Substanzwerten geben könnte, wenn die Volkswirtschaften beginnen, sich wieder zu öffnen.Die größtenbleibenund seine infektiöseren Varianten. Die guten Nachrichten über neue Impfstoffe machen Hoffnung. Die schnelle, massenhafte, globale Verbreitung von COVID-19-Behandlungen und -Impfstoffen wird also sicherlich den größten Einfluss haben."