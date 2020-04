Weiterhin keine Einigung zu Corona-Bonds

Die Finanzminister der EU-Staaten konferieren seit Tagen in Videokonferenzen, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geschultert werden können. Seit Wochen schwelt ein Streit zwischen den Ländern über die Einführung von Corona-Bonds. Frankreich, Italien und Spanien befürworten die Einführung, dagegen sind vor allem Deutschland, die Niederlande, Schweden, Österreich und die baltischen Staaten.

Deutschland sieht in der Einführung von Corona-Bonds die Gefahr, dass die gemeinsame Aufnahme von Schulden zu einer Dauereinrichtung werden könnte. Finanzminister Olaf Scholz favorisiert die Einbeziehung des „Europäischen Stabilitätsmechanismus“, kurz ESM. Die in Luxemburg ansässige Organisation nimmt über den Kapitalmarkt Kredite auf und reicht sie an die Länder weiter. Diese Weitergabe an die Länder war bisher mit strengen haushaltspolitischen Auflagen verknüpft.

Laut Verhandlungskreisen können sich die Niederlande und Italien gegenwärtig nicht auf die damit verbundenen Auflagen einigen. Der ESM hätte die Möglichkeit, ein Kreditvolumen von bis zu 420 Milliarden Euro zu vergeben. Die EZB hat bereits den Ankauf von Anleihen im Gegenwert von 750 Milliarden Euro verkündet. Darüber hinaus verhandeln die Finanzminister über die Einbeziehung der europäischen Investitionsbank (EIB) und über die Einführung des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Kurzarbeiterprogramms „Sure".