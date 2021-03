Weiteres Kaufsignal des Goldminenindex

Liebe Leser,

vor drei Wochen habe ich hier bereits über ein wichtiges mittelfristig orientiertes Kaufsignal des Goldminen Index berichtet. Jetzt wurde ein weiteres Kaufsignal gegeben, das sogar langfristig ausgerichtet ist. Viel deutlicher kann nach einer relativ langen Korrektur kaum zum Einstieg geblasen werden.

Zwei wichtige Signale innerhalb von vier Wochen

Noch ist das Interesse am Edelmetallsektor sehr lau. Das zeigen die Sentimentindikatoren ebenso wie die Positionierung der Hedger, die ich hier vorige Woche schon genannt habe. Diese bestens informierten Marktteilnehmer haben ihre der Absicherung dienenden Terminkontrakte weiter reduziert. Sie befinden sich jetzt auf dem niedrigsten Wert seit Juni 2019.

Einige Großbanken haben ihre Goldpreisprognosen gesenkt – ein gutes Zeichen

Ein weiteres sehr gutes Zeichen ist die von mehreren Großbanken in den vergangenen Tagen vollzogene Wende. Im August vorigen Jahres, als Gold bei über 2.000 $ pro Unze stand und mein Gold-Preisbänder-Indikator eine Korrektur signalisierte, waren sie alle mit sehr bullishen Prognosen am Markt. Jetzt, nachdem der Goldpreis seinen starken Kursanstieg korrigiert hat, passen sie ihre Kursziele nach unten an.

Dieses Verhalten ist typisch für die Analystenzunft. Lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Folgen Sie stattdessen den Signalen bewährter Indikatoren. Die Details zu den oben erwähnten Kaufsignalen finden Sie in der am Dienstag, den 23. März erscheinenden April-Ausgabe meines Börsenbriefs Krisensicher Investieren.

Es gibt sie noch: unterbewertete Aktienmärkte – trotz der Spekulationsblase in den USA

Die fundamentale Bewertung der US-Börse hat inzwischen alle historischen Rekorde überschritten. Da es einen sehr engen Zusammenhang zwischen der fundamentalen Bewertung und der langfristigen Entwicklung der Börse gibt, sollten Sie unbedingt wissen, was das konkret bedeutet, damit Sie in den kommenden Jahren keine böse Überraschung erleben.

In meiner neuen Themenschwerpunkt-Ausgabe zeige ich Ihnen anhand der von vielen Analysten als Buffett-Indikator bezeichneten Kennzahl der Fundamentalanalyse, welche internationalen Aktienmärkte unterbewertet sind. Das Ergebnis wird Sie überraschen, da bin ich mir sicher. Lassen Sie sich diese Analyse nicht entgehen. Informieren Sie sich über dieses wichtige Thema, und lesen Sie meinen Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt mit meiner aktuellen Themenschwerpunkt-Ausgabe „Weltweite Aktienmärkte im Überblick“.

