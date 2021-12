Weiterer Explorationserfolg! Egal wo gebohrt wird, getroffen wird immer!

Dass Abfall alles andere als wertlos sein kann, beweist die in Vancouver ansässige Skeena in seinen jüngsten Bohrergebnissen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Rahmen des ‚Phase 2‘-Bohrprogramms durchteufte Skeena Resources (WKN: A3CRER) eine ehemalige Abraumhalde, welche von früheren Minenbetreibern als unterirdische Lagerstätte für Erschließungs- und Minenabfälle genutzt wurde. Diese, westlich des Minengeländes von ‚Eskay Creek‘ gelegene ‚Albino Waste Facility‘, die geschätzte 2 Millionen Tonnen Abfallgestein beherbergt, förderte wahrhaftige Traumergebnisse zu Tage.

Die besten Ergebnisse lieferten zum Beispiel:

· Bohrung SK-21-899 mit 5,90 g/t Gold und 317 g/t Silber über 16,77 m,

· Bohrung SK-21-901 mit 4,53 g/t Gold und 168 g/t Silber über 12,20 m,

· Bohrung SK-21-903 mit 5,84 g/t Gold und 222 g/t Silber über 13,72 m,

· Bohrung SK-21-908 mit 3,39 g/t Gold und 156 g/t Silber über 16,77 m und

· Bohrung SK-21-909 mit 3,76 g/t Gold und 151 g/t Silber über 16,76 m.

Massive Ausweitung der Mineralisierung erwartet!

Insgesamt durchweg sensationelle Ergebnisse, die erheblich dazu beitragen werden, die Gold-Silber-Mineralisierung, die bereits im Rahmen des ersten Bohrprogramms entdeckt wurden, massiv zu vergrößern.

Quelle: Skeena Resources

Gelungen ist dies mit den Erweiterungsbohrungen die die Mineralisierung innerhalb der ‚Albino Waste Facility‘ schon auf ein Gebiet von stolzen 350 x 125 m erweitert haben. Zudem ergab die bisherige Erkundung einen mineralisierten Horizont über 13,20 m tatsächliche Mächtigkeit mit längengewichteten Gehalten von durchschnittlich 4,03 g/t Gold, 163 g/t Silber, 39 ppm Quecksilber, 331 ppm Arsen und 992 ppm Antimon.

Wie geht es weiter?

Sobald die Wetterverhältnisse es zulassen, soll das ‚Phase 2‘-Programm Anfang des ersten Quartals 2022 fortgesetzt werden. Dabei sollen von der Eisoberfläche aus, in 50 m Abständen, gestaffelte Bohrungen niedergebracht werden, welche anschließend von weiteren ‚Infill‘-Bohrungen mit 25 m Abstand ergänzt werden. Damit steht ein weiteres arbeitsreiches Bohrprogramm bei Skeena Resources bevor.

https://www.youtube.com/watch?v=AoDWe5aJarQ&t=141s

Fazit:

Skeena Resources (WKN: A3CRER) besitzt mit seinem ‚Eskay Creek‘-Projekt ein wahrhaftiges Sensationsprojekt, das auch im internationalen Vergleich seinesgleichen sucht. Egal wo auf dem Areal die Bohrer angesetzt werden, überall werden Spitzenmineralisierungen gefunden. Das bestätigt auch die im Juli präsentierte Vormachbarkeitsstudie, mit ihrem unfassbaren ‚IRR‘ von 56 % und einer Amortisationszeit von nur 1,4 Jahren! Wir rechnen damit, dass diese Werte in Anbetracht ständig höherer Mineralisierungsgehalte, die auf ‚Eskay Creek‘ gefunden werden, nochmals erhöht werden müssen.

Der aktuell noch niedrige Aktienkurs bietet Investoren ein sehr attraktives Einstiegsniveau, das schon sehr bald Makulatur sein sollte!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



