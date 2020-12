Weiterer Durchbruch für Impfstoff-Hersteller

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Klarer Spitzenreiter im Stuttgarter Aktienhandel ist BioNTech. Der Anlegerliebling kann heute unter sehr hohen Umsätzen um gut 7% zulegen. Für gute Laune sorgt offenbar die Impfstoffzulassung durch die britische Gesundheitsbehörde, die am Morgen ihr Einverständnis für den Vertrieb des Corona-Impfstoffs erklärte.

2. Moderna (WKN: A2N9D9)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anlegern ist heute die Aktie des amerikanischen Impfstoff-Herstellers Moderna. Nachdem die Konkurrenten Pfizer und BioNTech ihre Notfallzulassung erhalten haben, hofft Moderna, bald nachziehen zu können. Die Anleger scheinen optimistisch gestimmt zu sein: Die Aktie gewinnt 5%.



3. Curevac (WKN: A2P71U)

Nachdem die CureVac-Aktie am gestrigen Handelstag aufgrund durchwachsener Quartalszahlen schwächer notierte, zeigt sie sich heute deutlich erholt. Getrieben von positiven Nachrichten rund um die Impfstoffzulassung BioNTechs kann die CureVac-Aktie unter regem Handel in Stuttgart gut 1% zulegen.