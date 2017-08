Weitere Mega-Anleihen – nach AT&T ziehen nun auch British American Tobacco und Amazon nach

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Nachdem sich AT&T Inc. Ende Juli schon insgesamt 22,5 Milliarden USD am Anleihemarkt besorgt hat, geht der Trend zur Mega-Anleihe weiter. Diese Woche hat sich nicht nur BAT Capital Corp. 17,25 Milliarden USD, 450 Millionen Pfund und 3,1 Milliarden Euro über eine Anleihemission besorgt, auch Amazon.com Inc. hat eine Mega-Anleiheemission über 16 Milliarden USD getätigt.Amazon.com Inc. hat insgesamt sieben Anleihen begeben, mit Laufzeiten zwischen drei Jahren und 40 Jahren. Alle Anleihen haben eine Mindeststückelung von 2.000 USD und die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Februar und August jeden Jahres.Die dreijährige Anleihe (WKN: A19M9Z) wird zum 21.08.2020 fällig und hat eine Verzinsung von 1,90% p.a.. Die sechsjährige Anleihe (WKN: A19M91) hat eine Laufzeit bis zum 22.02.2023 und wird mit 2,40% p.a. verzinst. Die nur ein Jahr längere laufende Anleihe (WKN: A19M93) mit einer Verzinsung von 2,80% p.a., wird zum 22.08.2024 fällig. Die zum 22.08.2027 fällige zehnjährige Neuemission (WKN: A19M95), wird mit 3,15% p.a. verzinst. Die 20-jährige Anleihe (WKN: A19M97) mit Fälligkeit am 22.08.2037, wird zu 3,875% p.a. verzinst, die 30-jährige Anleihe (WKN: A19M99, Laufzeit: 22.08.2047) wird mit 4,05% p.a. verzinst und die 40-jährige Anleihe (WKN: A19NAB, Laufzeit: 22.08.2057) hat einen Kupon von 4,25% p.a..Im Juni hatte Amazon-Chef Jeff Bezos angekündigt, die Bio-Supermarktkette Whole Foods zu übernehmen. Der Online-Riese möchte sich durch den Zukauf auch im Lebensmittelhandel durchsetzen und setzt auf deren Vertriebsstärke. Für Whole Foods bietet Amazon 13,7 Milliarden USD, deren Finanzierung durch die Anleihemission nun schon gesichert ist, auch wenn der Kauf der Supermarktkette noch nicht abgeschlossen ist.Amazon wird von der Ratingagentur Moody’s mit der Bonitätsnote „Baa1“ bewertet und diese hat auch nach der angekündigten Übernahme den Ausblick Amazons auf positiv heraufgesetzt. Dies bedeutet, dass eine Heraufstufung des Ratings wahrscheinlicher ist als eine Herabstufung.Der Tabak-Konzern BAT Capital Corp. hat sich Kapital am Anleihemarkt über acht USD-Anleihen, einer Britischen-Pfund-Anleihe und drei Euro-Anleihen besorgt. Die Britische-Pfund-Anleihe und die Euro-Anleihen haben eine Mindeststückelung von 100.000 GBP bzw. 100.000 Euro, wogegen die Anleihen die in USD gehandelt werden, eine Mindeststückelung von 2.000 USD haben.Die USD-Anleihen haben Laufzeiten zwischen drei Jahren und 30 Jahren und haben unterschiedliche Ausprägungen in den anderen Merkmalen. Die dreijährige festverzinsliche Anleihe (WKN: A19M1D) hat ihre Fälligkeit am 14.08.2020 und wird mit 2,297% p.a. verzinst, hier erfolgt die Zinszahlung im halbjährlichen Rhythmus. Am gleichen Tag ist eine weitere Anleihe fällig (WKN: A19M1R), allerdings hat diese einen variablen Kupon, der immer zum 14. Februar/Mai/August/November angepasst und gezahlt wird. Der Kupon setzt sich aus dem Quartals US-Libor + 59 Basispunkten zusammen. Am 15.08.2022 wird ein weiterer Floater (WKN: A19M1T) fällig, deren Zinszahlungen und Zinsanpassungen immer zum 15. Februar/Mai/August/November erfolgen. Hier gibt es auf den Quartal US-Libor einen Aufschlag von 88 Basispunkten.Bei allen weiteren nun folgenden Anleihen, erfolgt die Zinszahlung wiederum halbjährlich.Die siebenjährige Anleihe (WKN: A19M1H) wird zum 15.08.2024 fällig und mit 3,222% p.a. verzinst. Die zehnjährige Neuemission (WKN: A19M1K) hat ihre Fälligkeit am 15.08.2027 und eine Kupon von 3,557% p.a.. Die 20-jährige Anleihe (WKN: A19M1M) wird am 15.08.2037 fällig und die Anleger bekommen 4,39% p.a.. Die 30-jährige Anleihe (WKN: A19M1P) wird als letzte Anleihe aus dieser Emission am 15.08.2047 zurückgezahlt und wird mit 4,54% p.a. verzinst.Das Geld aus dieser Anleiheemission benötigt BAT Capital Corp. um die Übernahme des US-Konkurrent Reynolds Tobacco zu finanzieren.Die Ratingagentur Moody’s bewertet das Unternehmen momentan mit der Bonitätsnote Baa2, was einer Stufe unter der Bonitätsnote Amazons entspricht. Moody’s hat das Rating von BAT Capital Corp. erst kürzlich herabgesetzt, auf Grund der Übernahme von Reynolds Tobacco.