Weitere EZB-Nullzinsrunde + schwache Märkte

Guten Morgen liebe Traderin und lieber Trader,das war doch gestern mehr als Achterbahn an den Märkten, oder?Auf und Ab im Euro, GBPUSD, DAX und Dow.Weitere Verunsicherung mit dem neuen amtierenden PremierministerJohnson, schwache Vorgaben an den US-Märkten, und weiterhin keine Endeder Zinswende in der Eurozone.„Good old Draghi“, der bis Ende Oktober 2019 EZB-Präsident ist,belässt in einer Nullzinsrunde vorerst alles beim Alten.Für September 2019 sei, seitens der EZB, eine Zinssenkung und eineAufnahme des Anleihekaufprogramms vorgesehen. Insgesamt keine gutenNews für Anleger und Sparer, die sich damit sogar auf Negativ-Zinseneinstellen müssen.Über Draghi´s Nachfolge wird bereits heftig spekuliert. Nur, die Frageist dann, ob mit einem EZB-Führungswechsel auch die Geldpolitik derEZB besser werden könnte, denn seitens der EZB sei frühestens ab Mitte2020 mit einem Konjunkturaufschwung zu rechnen.Und seien wir ehrlich, bei Null-Wirtschaftswachstum und mangelnderKonjunktur kann auch ein neuer „Währungshüter“ nur wenig Neues aus demHut zaubern.Wie könnte es heute weitergehen am letzten Handelstag der Woche?Eines vorweg, wenn es diese Woche gut für Dich lief, dann riskierenicht zu viel.Und wenn es nicht ganz so ganz lief, weil im Moment die Märkte einfachsehr schwierig einzuschätzen sind, dann lege vielleicht eineTradingpause ein, und überdenke Dein Trading am Wochenende ;-)Am Programm stehen heute das US-Bruttoinlandsprodukt +Verbrauchervertrauen der Uni Michigan.Inwieweit diese Meldungen die Märkte beeinflussen werden, bleibt abzuwarten.Ich drück Dir auf Fälle wieder ganz fest die Daumen und freue mich,wenn Du jede Menge guter Trades „an Land ziehst“.In diesem Sinne: gute Trades und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt:Same time, same station ;-)PERFORMANCE JULI 2019TRADING-SIGNALE: EURUSD, GBPUSD und Dow Jones: + 187 Pips,TRADING-SIGNALE: DAX: +261 Punkte ,LIVE-TRADINGROOM für EURUSD, GBPUSD, DAX, DOW Jones: +920 Pips/PunkteMEINE TÄGLICHE MARKTEINSCHÄTZUNGIm folgenden Artikel findest Du meine tägliche Markteinschätzung mitDaytradingchancen für EURUSD, GBPUSD, DAX und Dow Jones.EINES VORWEGWie gewohnt schauen wir uns für den heutigen Tradingtag kurz an,welche Entries sich ergeben könnten und wo mögliche Trading-Chancenliegen.Außerdem gebe ich Dir wie gewohnt ein paar Tipps für Dein persönlichesTrading mit folgenden Themen:+ Gedanken für ein besseres Trading,+ Trading-Ideen für EURUSD, GBPUSD, DAX und Dow Jones,+ und last, but not least: wie Du meine Trading-Ideen dann auchoptimal umsetzen kannst ;-)HINWEISE FÜR DEIN TRADINGBitte beachte, dass die hier vorgestellten Märkte (EURUSD, GBPUSD,DAX, Dow Jones) im Moment alles andere als einfach zu traden sind.Nicht jeder Trading-Tag kann ein Gewinn-Tag sein.Wer glaubt, dass man jeden Tag nur gewinnen kann, der sollte lieberdie Hände vom Trading lassen.Trading braucht vor allem eines, und das heißt: innere Ruhe undSelbst-Disziplin.WAS BEDEUTET DAS FÜR DEIN PERSÖNLICHES TRADING?Zwei Punkte solltest Du beachten:1.) riskiere nicht zu viel2.) werde nicht zu gierig.Nimm auch mal kleine Gewinne mit. Nicht immer kommen die „großenFische“ in Form von Riesen-Gewinnen ;-)Und wenn der Markt nicht so will, wie Du Dir das vorstellst, danntrade einfach an diesem Tag nicht, insbesondere nicht, wenn keineWirtschaftsmeldungen anstehen.Das ist oft besser, denn die nächste Chance kommt bestimmt. Vielleichtschon in den kommenden Tagen.Denn schließlich ist der Markt IMMER stärker als Du. Der Markt hatquasi immer recht. Wenn Du es nicht glaubst, dann wirst Du ziemlichschnell merken, wie sich Dein Kontostand reduzieren wird.Wenn Du obige Zeilen nochmal gelesen und wirklich verstanden hast,dann wird sich auch Dein Trading mit der Zeit merklich verbessern.Gerne kannst Du mir schreiben, wie es Dir dabei so ergeht.WAS ERWARTE ICH MIR VOM HEUTIGEN TRADING-TAG???Wird es ein volatiler Handelstag werden, dh mit viel Kursbewegung,oder eher ruhig zugehen?Diese Frage kann man beispielsweise unter Beachtung der jeweiligenWirtschaftsmeldungen im vorab etwas abschätzen.Nähere Infos dazu findest Du auf meiner Webseitewww.der-trading-coach.com unter der Rubrik AKTUELLES, dort habe ichfür Dich einen aktuellen Live-Wirtschaftskalender zur Verfügunggestellt.DAY-TRADING-IDEEN++++++++++++++++++Meine nachfolgenden Tradingideen sind für EURUSD, GBPUSD ab ca. 09:00bis 16:00 Uhr, für den DAX ab ca. 09:30 bis 16:00 Uhr, und im DowJones ab ca. 14:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr gültig.BITTE BEACHTE:Auch die Entries im Live-Tradingroom sind für oben genannteZeit-Invervalle gültig.Außerhalb dieser Zeiten ergeben sich meist Fehlausbrüche.Den genauen Einsatz der Signale beschreibe ich weiter unten.TRADING-TAGE: Am Montag Vormittag und am Freitag Nachmittag gehe beiMeldungsknappheit am besten keine Trades ein, oder riskiere keineGewinne der Woche oder des laufenden Monats.TEILGEWINNE: Nimm nach 10, 15 oder 20 Pips Teilgewinne mit, analog fürden DAX mit Punkten, und sichere Deine Trades rechtzeitig ab.Du musst nicht immer unbedingt abwarten, dass der entsprechende Kursin den Take-Profit läuft. Wie gesagt, die „großen Fische“ schwimmennicht immer im Teich.Die 40 Pips/Punkte, die ich als Take-Profit vorschlage, werdennatürlich nicht immer erreicht. Die Märkte sind eben kein„Wunsch-Konzert“. Manchmal wären hingegen auch mehr als 40 PipsTake-Profit möglich. So gesehen, gibt es sogar auch noch größere als„große Fische“, aber das kommt eher selten vor. Du verstehst sicherwas ich meine ;-)VERWENDE EINEN STOPP-LOSS UND EINEN TRAILING-STOPP:Der Stop-Loss ist Dein „Rettungsring“ beim Trading. Gehe niemals einenTrade ein, ohne auch einen Stop-Loss (SL) zu setzen. Zusätzlicherleichtert der Trailing-Stop Dein Trading.Der Trailing-Stop zieht automatisch den Stop-Loss nach. Du musst dannnicht ständig vor dem Rechner sitzen. Weniger ist oft mehr. DieserPunkt gilt auch beim Trading. Vermeide somit Deinen persönlichenTrader-Burn-Out ;-)Jedoch sollte Deine Handelsplattform laufen, z.B. Metatrader MT4, derPC also eingeschaltet sein. Mein Trailingstop liegt meistens bei 15-25Pips, abhängig von der Volatilität, das bedeutet Beweglichkeit desMarktes.Bei nur wenig Marktbewegung nehme ich meistens 15 Pips Trailingstop.Bei einer Range über 50 Pips zwischen Mitternacht und ca. 8:30 kannstDu auch einen größeren Trailingstop, von z.B. 25 Pips verwenden.TRADING-IDEEN FÜR HEUTE (Kursstellung ActivTrades)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ich weiß, für die meisten Trader ist es klar, aber der Vollständigkeithalber, für alle Neueinsteiger:Long bedeutet KAUFEN (BUY)Short bedeutet VERKAUFEN (SELL)Die folgenden Werte kannst Du als Market-Order direkt eingeben, wennDu um ca. 9 Uhr beim Rechner sitzt, oder als Pending-Order (Buy-Stopp,Sell-Stop). Genauere Erklärungen dazu findest Du weiter unten ;-)--- EURUSD ---(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)Long @ 1.1160,Short @ 1.1135,--- GBPUSD ---(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)Long @ 1.2460,Short @ 1.2435,für EURUSD und GBPUSD gelten:Stopp-Loss 25 Pips,Take-Profit 40 Pips,Trailingstop 15 Pips,--- DAX® (Kassa) ---(Einstieg aktuell gegen 09:15-09:30 bis ca. 16:00)Long @ 12425,Short @ 12380,---DOW JONES-KASSAMARKT--(Einstieg aktuell gegen ca. 14:00 und später, vorher sindFehlausbrüche „vorprogrammiert“ - Entries sind bis ca. 20-21 Uhrgültig, abhängig von der Volatilität im Dow Jones)Long @ 27210,Short @ 27090,Für DAX und Dow Jones gelten:Stopp-Loss 25 Punkte,Take-Profit 40 Punkte,Trailingstop 15 Punkte.ACHTUNG:Wenn der Kurs zum angegebenen Zeitpunkt (09:00 Uhr bei Devisen und imDAX um 09:30 Uhr, 14:00 Uhr bei der Wallstreet) bereits über- oderunterschritten wurde, dann wartest Du, dass der Kurs wiederzurückkommt und machst dann einen Entry (long, short).Laufe also dem Trade nicht hinterher, wenn der „Zug schon abgefahren ist“.Denn man weiß nie, ob es nur ein kurzfristiger Fehlausbruch ist unddann alles in die andere Richtung geht ;-)ZUR VERWENDUNG MEINER SIGNALE++++++++++++++++++++++++++++++++Du kannst meine Trading-Ideen „at market“ eingeben, also direkt gleichkaufen (buy) oder verkaufen (sell), wenn der Kurs erreicht wird und Duvor dem Rechner sitzt. Das bedeutet, Du machst die Order-Maske auf, woman kaufen oder verkaufen kann, und gibst die Ordergröße anhand desRisikos Deiner Kontogröße ein und clickst dann auf BUY oder SELL.Zum Beispiel 0.5-1.0 % Risiko. Ein Risiko von 1 % wären bei einem Euro10.000 Konto also 100 Euro, die Du riskierst.Bei einem Stop-Loss von 25 Pips, könntest Du also ungefähr 0.4 Lotdann traden.Oder Du gibst meine Signale als pending order ein (buy stopp, buylimit, sell stopp, sell limit), wenn Du nicht vor dem Rechner sitzt.Wenn Du Fragen dazu hast, schreib mir gerne ein Nachricht.SPREAD DES BROKERSBeachte dabei auch unbedingt auf den Spread Deines Brokers. Wenn meinEntry long bei 1.1000 im Euro liegt und der Spread bei Deinem Brokerbei z.B. 2 Pips liegt, dann gibst Du als buy-stop-Order 1.1002 alsKaufpreis ein und nicht 1.1000. Du musst also den Spread von 2 Pipsdazuzählen.Umgekehrt gilt dies auch bei einem Verkaufs-Trade = Short-Trade, wo Duden Spread abziehst. Wenn ich also 1.1010 short angebe, dann steigstDu bei 1.1008 ein bzw. legst dort eine Sell-stop-Order.Das ist ganz wichtig, sonst wirst Du zu früh in den Trade eingestoppt.Außerdem: nimm auch schon nach 5, 10, 15 Pips/Punkten Teilgewinne mit,wenn der Markt nur sehr wenig beweglich ist.Verwende einen Trailingstop von 15-25 Pips, abhängig von derVolatilität des Marktes. Wenn der Markt viel Bewegung hat, nimmst Dueinen höheren Trailingstop, also 25 Pips.Ich verwende die Entries zweimal täglich bis spätestens ca. 16 Uhr(bei EURUSD, GBPUSD, DAX) und bis ca. 20-21 Uhr im Dow Jones.Das bedeutet: falls Du bereits einmal investiert warst, so kannst Dueinen zweiten Einstieg so vornehmen:Für short (verkaufen) steigst Du so ein, dass, falls der kompletteKerzen-Körper (die Dochte werden nicht beachtet) einer 5-Min-Kerzeüber dem Einstiegslevel liegt, Du anschließend short gehst, wenn eineweitere 5-Min-Kerze mein angegebenes Entrielevel der Signaledurchbricht.Wenn also der Einstiegskurs short bei 1.1000 liegen würde und eine5-min-Kerze oberhalb von 1.1000 geschlossen hat, beispielsweise1.1005, so bist Du bereit für einen neuerlichen Short-Entry bei 1.1000.Analog gilt es für einen Long-Trade.Das war´s von meiner Seite, ich drücke Dir wieder ganz fest die Daumenfür heute und wünsche Dir gute TradesBerndt (Ebner)DER TRADING-COACHhttp://www.der-trading-coach.com/aktuelles.htmlcoaching@der-trading-coach.comPERFORMANCE 2019Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +773 Pips, DAX +437 Punkte, Live-Trading+1766 PipsFebruar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +333 Pips, DAX +231 Punkte, Live-Trading+1398 PipsMärz: EURUSD, GBPUSD, Dow: +859 Pips, DAX +382 Punkte, Live-Trading +1871 PipsApril: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, Dow: +432 Pips, DAX +199Punkte, Live-Trading +929 PipsMai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +608 Pips, DAX +441 Punkte, Live-Trading +1448 PipsJuni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +406 Pips, DAX +322 Punkte, Live-Trading +1127 PipsPERFORMANCE 2018Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +856 Pips, DAX +115 Punkte, Live-Trading+1003 PipsFebruar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1284 Pips, DAX +465 Punkte,Live-Trading +738 PipsMärz: EURUSD, GBPUSD, Dow: +901 Pips, DAX +650 Punkte, Live-Trading +1306 PipsApril: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1042 Pips, DAX +183 Punkte, Live-Trading+731 PipsMai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1307 Pips, DAX +504 Punkte, Live-Trading +1507 PipsJuni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +792 Pips, DAX +794 Punkte, Live-Trading +1351 PipsJuli: EURUSD, GBPUSD, Dow: +827 Pips, DAX +522 Punkte, Live-Trading +892 PipsAugust: EURUSD, GBPUSD, Dow: +381 Pips, DAX +291 Punkte, Live-Trading+895 PipsSeptember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +775 Pips, DAX +439 Punkte,Live-Trading +1058 PipsOktober: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1075 Pips, DAX +408 Punkte,Live-Trading +1831 PipsNovember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1095 Pips, DAX +565 Punkte,Live-Trading +2647 PipsDezember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +869 Pips, DAX -74 Punkte, Live-Trading+2140 PipsWEITERE PERFORMANCE-WERTE UNTER:www.der-trading-coach.com/aktuelles.htmlRISIKOHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSSAlle Angaben ohne Gewähr.Diese Analyse stellt keine finanzielle Anlageberatung dar - bittekonsultieren Sie dafür die entsprechenden Bank- und Kreditinstitute.Sie handeln bzw. traden auf Ihr eigenes Risiko – jegliche Haftungseitens des Autors dieses Artikels wird ausgeschlossen.