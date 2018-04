Weitere Allianzen geben Wirecard Auftrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nach der Bekanntgabe der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF), das mit Crédit Agricole ein Partnerschaftsvertrag für digitalen Zahlungsverkehr geschlossen wurde, sowie der Erweiterung der Retail-Präsenz von FedEx Express in Indien durch eine Kooperation mit Wirecard, konnte die Aktie deutlich zulegen. Die Chartanalysten sehen Wirecard daher fast ausschließlich positiv.Mit Crédit Agricole Payment Services (‚CAPS’), eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole, konnte Wirecard erst jüngst einen umfassenden Vertrag unterzeichnen, der den Startpunkt für ihre digitale Partnerschaft der nächsten Generation im Zahlungsverkehr setzt. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurden von beiden Parteien die Verhandlungen aufgenommen, welche nun die nächsten Schritte zu modernen Multichannel-Lösungen definieren. Durch die Kooperation mit der Crédit Agricole werden die beiden Marktführer zukünftig gemeinsam die Zukunft des digitalen Handels gestalten.

Anfang des kommenden Jahres werden CAPS und Wirecard neue E-Commerce Zahlungsakzeptanz- und Abwicklungs-Services anbieten. Die Entwicklung ‚mobiler Point-of-Sale’- (‚mPOS’) und weiterer ‚Point-of-Sale’- (‚POS’) Lösungen, um schnelle und einfache Zahlungen im Einklang mit neuester Technologie anzubieten, sind ein Teil der Partnerschaft. CAPS bietet neben der Neukundengewinnung auch die Möglichkeit, dass Bestandskunden ihre bestehenden ‚POS’-Lösungen mit Online- und mobilen Angeboten kombinieren. Der Endverbraucher kann so von einer integrierten, digitalisierten Lösung profitieren. Auch Großkunden werden über diese Kooperation bei der ihrer internationalen Entwicklung unterstützt. Hierzu wird eine zentrale Plattform für Zahlungsakzeptanz und Abwicklung in ganz Europa bereitstellt. Die Crédit Agricole Payment Services ist in Frankreich mit über 40 Jahren Erfahrung führend auf dem Zahlungsmarkt und kann einen Marktanteil von etwa 30 % aufweisen. Das Unternehmen verarbeitet pro Jahr über 10 Milliarden Transaktionen und hat 2017 rund 19 Millionen Karten herausgegeben.

Bertrand Chevallier, CEO von Crédit Agricole Payment Services, sagt: „Wir freuen uns, die Vereinbarung mit Wirecard, einem der innovativsten Anbieter digitaler Finanztechnologie. Dies wird unsere führende Rolle bei Zahlungslösungen auf die nächste Ebene bringen. Durch diese Partnerschaft können beide Unternehmen, mit ihren jeweiligen Stärken, von dem sich beschleunigenden Trend zur Digitalisierung von Zahlungsprozessen profitieren.“

Dem fügte Markus Braun, CEO von Wirecard, hinzu: „Die Crédit Agricole Gruppe ist führend im französischen Zahlungsverkehrsmarkt. Wir sind stolz darauf, Crédit Agricole Payment Services mit unserem digitalen Ökosystem bestehend aus Multichannel-Lösungen und Mehrwertdiensten auf einer Plattform zu unterstützen. Heute ist es unerlässlich, Unternehmen und Verbrauchern ein reibungsloses digitales Zahlungserlebnis zu bieten, und wir freuen uns darauf, die Zukunft des digitalen Handels in ganz Europa gemeinsam zu gestalten.“

Auch FedEx Express, eine Tochtergesellschaft der FedEx Corp. (NYSE: FDX) und das weltweit größte Express-Transportunternehmen, gab eine strategische Allianz mit Wirecard bekannt. Durch diese Kooperation kann FedEx mehr örtliche Anlaufstellen anbieten und seine Präsenz im indischen Retailsektor somit deutlich ausweiten. Anfangs hat FedEx seine Services in 200 der ‚Wirecard Retail Agent Outlets’ eingeführt. Bis Ende 2018 sollen diese auf 1.000 Verkaufsstellen innerhalb des Wirecard SmartShop-Netzwerks gesteigert werden.

Die Zusammenarbeit mit Wirecard ist Teil der Retail-Expansion durch das ‚FedEx Authorized Ship Centre’-Programm (‚FASC’). Hiermit werden dem Kunden praktische und sichere Abhol- und Abgabedienste angeboten. Die bisherigen rund 200 ‚Wirecard Retail Agent Outlets’, die FedEx-Services anbieten, sind in fünf Bundesstaaten in Südindien und in Neu-Delhi vertreten. Sie ergänzen die bestehenden 680 ‚FedEx Retail Access Points’, welche in ganz Indien ihre Standorte haben.

Auch Wirecards SmartShop-Netzwerk (mehr als 150.000 Standorte) erstreckt sich über den gesamten indischen Subkontinent und bietet Verbrauchern digitale Finanzdienstleistungen und Zusatzprodukte, die für ihr tägliches Leben relevant sind - und dies nahe am Wohn- oder Arbeitsort der Kunden.

Philip Cheng, Vice President, Ground Operations for FedEx Express in Indien, sagte: „Der Einzelhandel ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren Indiens und soll von 70,45 Mrd. USD im Jahr 2016 auf 111,25 Mrd. USD im Jahr 2019 wachsen. Wirecard mit seinem starken Netzwerk aus Verkaufsstellen und seinem breiten Kundenstamm passt hervorragend zu FedEx und bietet Kunden verbesserten Zugang zu unseren In- und Auslandsversandlösungen. Mit diesem Bündnis können FedEx-Kunden jetzt Paketabhol- und -abgabedienste in ausgewählten SmartShops nutzen.“

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions und Member of the Board von Wirecard in Indien freute sich ebenfalls sehr, die Zusammenarbeit mit FedEx Express bekannt geben zu dürfen und sage weiter: „Wir wollen unser Portfolio mit praktischen und alltagsrelevanten Produkten und Dienstleistungen für unsere Verbraucher noch weiter auszubauen. Die Ergänzung von Versanddiensten zu unseren bestehenden digitalen Finanzprodukten wie das Buchen von Reisen, das Begleichen von Rechnungen oder Remittance Services unterstützt unsere Mission und unsere Wachstumsstrategie in Indien.“

Die Aktie konnte sich aufgrund der vielen Kooperationen nach einer Short-Attacke vor etwa vier Wochen wieder deutlich erholen und notiert fast wieder an seinem Allzeithoch. Sollte das Allzeithoch bei rund 110,- EUR überwunden werden, halten es Marktexperten für möglich, dass es schnell in Richtung 150,- EUR gehen kann.







