Weiter starke Nachfrage: Lithiumproduzent Livent übertrifft die Erwartungen

Der US-amerikanische Lithiumproduzent Livent (WKN A2N464) hat mit dem Gewinn des ersten Quartals die Erwartungen übertroffen. Zudem hebt der Konzern die Umsatzprognose für 2022 an, da man auch weiterhin von der stark gestiegenen Lithiumnachfrage aus dem Elektromobilitätssektor profitiert.



Die Gesellschaft mit Sitz in Philadelphia rechnet jetzt mit einem Jahresumsatz von 755 bis 835 Mio. Dollar, nachdem man zuvor nur von 540 bis 600 Mio. Dollar ausgegangen war. Der Lithiumpreis ist in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen, da die Nachfrage nach dem Batteriemetall angesichts der Bestrebungen zur Dekarbonisierung des Automobilsektors – und damit der Bekämpfung des Klimawandels – in die Höhe schoss.



Erst vor Kurzen hatte Teslas (WKN A1CX3T) CEO Elon Musk die Verfügbarkeit von Lithium als begrenzenden Faktor für das Wachstum des Elektromobilsektors bezeichnet und Rohstofffirmen dazu aufgerufen, sich im Lithiumsektor zu engagieren und von den hohen Preisen zu profitieren (wir berichteten)



Livent jedenfalls verbuchte in den ersten drei Monaten 2022 einen Nettogewinn von 53,2 Mio. Dollar oder 28 Cents pro Aktie, nachdem man im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch einen Verlust von 800.000 Dollar oder 1 Cent pro Akte hinnehmen musste. Den bereinigten Gewinn gab der Lithiumkonzern mit 21 Cents pro Aktie an, was die Durchschnittsprognose der Analysten, die nur mit 14 Cents gerechnet hatten, deutlich übertraf.



Livent meldete zudem einen Quartalsumsatz von 143,5 Mio. Dollar, was einen Anstieg von 56% darstellt. Die Analysten hatten im Mittel mit einem Umsatz von 140,15 Mio. Dollar gerechnet.



Nach Aussage von Livent-CEO Paul Graves hat sich das starke Wachstum der Lithiumnachfrage im laufenden Jahr bislang fortgesetzt. Sein Unternehmen habe so über das gesamte Produktportfolio hinweg höhere Preise erzielen können, erklärte er.



