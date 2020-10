Weiter Calls auf den Saubere Zukunft Index gefragt

Als meistgehandelter Optionsschein in Stuttgart wird heute von den Anlegern ein Call auf Continental verkauft (WKN MC80XA). Nachdem der DAX-Konzern letzte Woche ein massives Sparprogramm ankündigte, stieg die Aktie auf Wochensicht über 10%. Nun nehmen die Anleger wohl ihre aufgelaufenen Gewinne mit.





Bei den Knock-out-Produkten ist bei den Stuttgarter Anlegern wie bereits gestern ein Call auf den Saubere Zukunft Index (WKN MA0U4V) sehr gefragt, der mehrheitlich gekauft wird. Bei einem Plus von 0,2% kann der Index mit 191,02 Punkten ein neues Allzeithoch markieren.Auch ein Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E) wird heute an der Euwax rege gehandelt. Hier kaufen die Anleger den Call überwiegend. Zwar notiert die Amazon-Aktie bei derzeit rund 2.700 Euro etwa 10% unter dem Allzeithoch von Anfang September, dennoch kann sich die durchschnittliche Rendite der letzten zehn Jahre in Höhe von 34,5% sehen lassen. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.