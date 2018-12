Ein Weihnachtsgeschenk für den Präsidenten?

Die letzte Woche vor Weihnachten hat es durchaus noch einmal in sich. Zunächst richtet sich am Dienstag der Blick auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser war bereits drei Mal in Folge gesunken und deutet damit eine Rezession an. Man darf daher gespannt sein, wie die Daten dieses Mal ausfallen werden. Viel wichtiger in dieser Woche ist aber der Mittwoch!Es ist schon interessant: US-Präsident Trump verlängerte die Amtszeit der ehemaligen FED-Chefin Yellen nicht, weil er am liebsten auf ewig niedrige Zinsen haben möchte – obwohl Yellen eigentlich als so genannte geldpolitische „Taube“ eher für einen expansiven Kurs stand. Stattdessen beförderte Trump Jerome Powell zum US-Notenbankchef. Dieser hat aber genauso wie auch Yellen den Verlauf der Wirtschaft im Auge und tritt im Hinblick auf eine Überhitzung der Konjunktur auf die Bremse. Man darf daher darauf gespannt sein, ob Powell am Mittwoch die Zinsen erneut um 25 Basispunkte auf dann 2,5 Prozent anheben wird, wie es die Mehrzahl der Marktteilnehmer erwartet. Dies hätte sicherlich einmal mehr die von Trump gewohnten Schimpftiraden zur Folge. Damit würde die US-Notenbank aber einmal mehr auch deren Unabhängigkeit demonstrieren. Sollte Powell wider Erwarten die Zinsen unverändert belassen, würde sich zwar Trump freuen, am Markt sollte es aber eher zu einer negativen Reaktion kommen. Schließlich wäre das ein Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft offenbar doch nicht mehr so gut läuft.Am Freitag ist dann noch der große Verfallstermin an den Terminbörsen. An diesem „Hexensabbat“ laufen global Terminkontrakte und Optionen aus. Dabei ist es in der Vergangenheit manchmal zu einer höheren Schwankungsbreite gekommen, ohne dass diese auf fundamentale Daten zurückzuführen wäre. Man darf daher gespannt sein, wie sich der DAX nach den Feiertagen verhalten wird. Während zum Quartalsende institutionelle Depots gerne durch so genanntes „window dressing“ aufgehübscht werden. Dabei kommt es zu kleineren Umschichtungen, bei denen schlecht gelaufene Titel ver- und gut gelaufene Aktien gekauft werden. Gerade in den letzten Tagen des Jahres könnten die (wenigen) Aktiengewinner in diesem Jahr durchaus noch einmal ein paar Punkte zulegen. Die Schlusslichter des Jahres dürften im Gegenzug stattdessen weiteren Abgabedruck erfahren. Insgesamt ist aber nicht von einer Jahresendrally auszugehen und auch das neue Jahr dürfte ähnlich beginnen, wie das alte Jahr geendet hat.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.