Weidmann als Nachfolger Draghis – Der Alptraum für Immobilienkäufer [...]

In unseremhatten wir einen Blick auf die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt geworfen und beschrieben, warum Politiker der Union Bundesbank-Präsident Jens Weidmann gerne als Nachfolger von EZB-Chef Mario Draghi sehen würden. Schauen wir uns weiter an, welche Chancen Weidmann auf das Amt hat und welche Folgen ein Zinsanstieg für die Käufer von Immobilien haben würde.

Wer spart, verliert. So oder so ähnlich lässt sich die aktuelle Situation in der Niedrigzinsphase beschreiben. Wer auf der Suche nach attraktiven Sparformen ist, muss sich schon ziemlich umsehen. Bei der IKB beispielsweise gibt es mit der fünfjährigen IKB Inflationsanleihe 06/2022 (WKN A2E4P4) im ersten Laufzeitjahr immerhin einen fixen Kupon von 1,25 Prozent p.a., bei der IKB Festzinsanleihe 06/2022 (WKN A2E4P1) erhalten Anleger während der fünfjährigen Laufzeit feststehende Kuponzahlungen von jährlich 1,65 Prozent. Viel mehr scheint für Sparer im Moment nicht drin zu sein.

Kein Wunder, dass auch die Politik das Thema im bevorstehenden Wahlkampf für sich endeckt hat. So fordern vor allem Politiker der Union ein Ende der Niedrigzinsen und spekulieren bereits über einen möglichen Nachfolger Draghis: Jens Weidmann, aktueller Präsident der Bundesbank. Dieser hatte zuletzt einmal mehr eine Normalisierung der Geldpolitik angemahnt.

Sollte Weidmann gewählt werden und er die Zinszügel allmählich anziehen, würden auch die Hypothekenzinsen steigen, was viele Immobilienkäufer nicht besonders erfreuen würde. Gegen dieses Risiko können sie sich mit sogenannten Forward-Darlehen absichern. Damit kann sich der Kreditnehmer die aktuellen Zinsen für morgen sichern. Das Darlehen wird nach einer bestimmten Vorlaufzeit von bis zu 60 Monaten nach Vertragsabschluss ausgezahlt. Weil die Banken das Risiko eines möglichen Zinsanstiegs tragen, liegen die Zinsen für Forward-Darlehen mit einer Zinsbindung von 20 Jahren derzeit bei rund 2,0 Prozent, was einem Zinsaufschlag von 20 Basispunkten (0,2 Prozentpunkte) gegenüber herkömmlichen Hypotheken entspricht.

Macht es Sinn sich gegen möglicherweise steigende Hypothekenzinsen abzusichern aus Sorge, dass Weidmann an die EZB-Spitze aufrücken könnte? Kaum, denn Draghis Amtszeit endet erst am 31. Oktober 2019. Deswegen dürfte das Thema Draghis Nachfolger frühestens Anfang 2019 auf den Tisch kommen. Die Chancen, dass Weidmann neuer EZB-Chef wird, sind allerdings sehr gering. Immerhin sind viele Staaten der Euro-Zone – von Griechenland, über Italien bis Frankreich – hoch verschuldet, weshalb sie keinerlei Interesse an einer Verschärfung der Geldpolitik haben – genau dafür stünde aber Weidmann.

Ehe sich Anleger über die mögliche Zinsentwicklung im Jahr 2019 Gedanken machen, ist die Frage, ob es in den nächsten Monaten zu einem Zinsanstieg kommen könnte, viel wichtiger. Immerhin würde ein Zinsanstieg um 100 Basispunkte (ein Prozentpunkt) bei einem Hypothekendarlehen von 250.000 Euro zu zusätzlichen Zinsbelastungen von 2.500 Euro pro Jahr führen. Das ist für viele Hauskäufer kein Pappenstiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu deutlich steigenden Zinsen kommen könnte, dürfte allerdings ziemlich gering sein.

Das liegt vor allem an den US-Zinsen. So steigen die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen trotz der Zinserhöhungsserie der US-Notenbank nicht etwa, sondern sinken und zeigen damit eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums an. Das liegt an den anhaltend schwachen US-Konjunkturdaten. Zudem befürchten viele Investoren, dass weitere Leitzinserhöhungen die hochverschuldete US-Wirtschaft weiter belasten würden. Daher liegen die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen mit knapp 2,3 Prozent deutlich unter dem Niveau von 2,57 Prozent vom 14. Dezember 2016, als die Fed die zweite Zinserhöhung in diesem Zyklus durchgeführt hatte. Am 15. März 2017 folgte die dritte.

In einem anhaltend schwachen Konjunkturumfeld in den USA dürften die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen entgegen der Erwartung vieler Experten unten bleiben und damit auch die Zinsen in der Euro-Zone. Hiesige Hauskäufer sollten daher über das Wahlkampfgeplänkel deutscher Politiker hinwegsehen und einen Immobilienkauf nicht auf die lange Bank schieben. Denn bei weiterhin sehr niedrigen Zinsen dürften die Immobilienpreise auf absehbare Sicht weiterhin nur eine Richtung kennen.