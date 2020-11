Weibliche DAX-Vorstände verdienen mehr als männliche Kollegen, doch bei Frauenanteil von 14,2 % ist Deutschland weit abgeschlagen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Weibliche Vorstandsmitglieder von DAX-Konzernen verdienen im Schnitt 30.000 € mehr

Frauenanteil im Top-Management lediglich 14,2 %, in den USA sind es 28,6 %

Aktuell niedrigster Frauenanteil bei DAX-Vorständen seit 2017

In den USA sind in 97 % der Großunternehmen mit Frauen im Top-Management gleich mehrere Frauen im Vorstand

Unternehmen mit dem höchsten Anteil im Top-Management erzielen mit 25 % größerer Wahrscheinlichkeit höhere Gewinne

Weibliche Vorstandsmitglieder von DAX-Konzernen verdienen im Durchschnitt 2,93 Millionen Euro, wohingegen die männlichen Kollegen auf 2,90 Millionen Euro kommen. Nichtsdestotrotz gibt es noch erhebliche Ungleichheiten, wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht. So beläuft sich der Frauenanteil im Top-Management auf lediglich 14,2 Prozent. In Großbritannien liegt dieser Wert bei 24,5 Prozent, in den USA sind es sogar 28,6 Prozent.

Weibliche Vorstandsmitglieder verdienen nicht nur bei im DAX gelisteten Unternehmen mehr Geld. Selbiges lässt sich auch bei Konzernen aus dem MDAX uns SDAX feststellen. Dennoch ist der Frauenanteil – nicht zuletzt bei einem internationalen Vergleich – äußerst gering. Im Corona-Krisenjahr sank der Anteil sogar auf den Stand von 2017. Noch im September des vergangenen Jahres gab es 6 DAX-Unternehmen ohne eine einzige Frau im Vorstand. Aktuell sind es bereits 11 Unternehmen.

Wie die Infografik aufzeigt, lässt sich ein weiteres Phänomen feststellen: So sind in den USA sogar in 97 Prozent der Großunternehmen mit Frauen im Top-Management gleich mehrere Frauen im Vorstand. Dies ist lediglich bei vier von dreißig DAX-Konzernen der Fall, namentlich bei Allianz, Daimler, Deutsche Telekom sowie Fresenius Medical Care. Dabei erzielen Unternehmen mit dem höchsten Frauenanteil im Top-Management mit 25 Prozent größerer Wahrscheinlichkeit höhere Gewinne, als weniger divers aufgestellte Unternehmen.

„Wie die Erhebung aufzeigt, gibt es in Deutschland abseits des Monetären noch erhebliche Ungleichheiten zuungunsten der Frauen“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Dabei erzielen Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil im Top-Management durchschnittlich höhere Gewinne. Auch in puncto persönlicher Geldanlage werden Frauen nach wie vor von vielen unterschätzt – dabei erzielen Männer im Mittel geringere Renditen, zumindest in Deutschland“.

