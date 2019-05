Die Wegwerfgesellschaft denkt um

Nachdem die Menschen jahrzehntelang in einer Wegwerfgesellschaft gelebt haben, scheint ein Umdenken einzusetzen. Auch nicht alle Rohstoffe sind unendlich vorhanden

Der Inhalt unserer Einkäufe interessiert immer mehr. So haben sich bereits einige der großen Mobilfunkunternehmen verpflichtet ihre Recyclingraten zu steigern. Ein positives Zeichen also. Jedes Jahr werden rund 1,4 Milliarden Smartphones produziert, was zu einer steigenden Abhängigkeit von Seltenen Erden führt. Wird ein Smartphone erhitzt und mithilfe einer Säurelösung die Materialien getrennt, dann kommen die Rohstoffe zum Vorschein.

Im Test enthielt das Smartphone 900 Milligramm Wolfram, 70 Milligramm Kobalt, 90 Milligramm Silber und 36 Milligramm Gold. Silber dient meist als Bestandteil von elektrischen Verbindungen und Schaltern. Daneben kamen 33 Gramm Eisen, 13 Gramm Silizium und sieben Gramm Chrom zum Vorschein, sowie noch diverse andere Stoffe wie Neodymium, Praseodymium oder Gadolinium. Vielleicht sollte man sein Smartphone auch mal aus dieser Perspektive sehen.





Denn auch wenn es sich nicht nach viel anhört, so stecken doch in einer Tonne alter Handys etwa 250 Gramm Gold. In einer Tonne Gestein in einer Mine oft nur einige Gramm oder weniger. Recycling hat also seine Berechtigung. So schreitet der Bergbau voran, während Handys entweder in Schubladen schlummern oder einfach weggeworfen werden.





Die EU schreibt ab 2019 daher für elektronische Gerätschaften eine Recyclingquote von 65 Prozent vor. Deutschland hat dieses Ziel noch nicht erreicht. Bis sich Recycling in den Köpfen der Konsumenten festsetzt, wird es noch lange dauern. Gold muss also noch aus dem Boden geholt werden und auch der Preis sollte aufgrund der Knappheit steigen. Wer auf Gold und Goldunternehmen setzen möchte, sollte sich Osisko Gold Royalties oder GoldMining anschauen.





GoldMining besitzt mit seinem Yellowknife-Goldprojekt in den North West Territories in Kanada geschätzte 1,1 Millionen Unzen

Goldressourcen. Daneben existiert ein Portfolio von Projekten in Süd- und Nordamerika.





Osisko Gold Royalties ist ein Edelmetallunternehmen, dessen Gewinne aus Royalties (Lizenzabgaben), Streams und Edelmetallabnahmen stammen. Zu den mehr als 50 Royalties gehört beispielsweise eine Lizenzabgabe aus der Canadian Malartic Mine in Quebec.









