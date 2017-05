Weggeschnappt! Kapuskasing akquiriert ehemals produzierende Zinkminen

Kapuskasing Gold Corp. meldete die Absicht, das Daniel’s Harbour Grundstück zu akquirieren, das sich in der kanadischen Provinz Newfoundland nahe der Hafenstadt Daniel’s Harbour befindet.

Dieses 1.050 Hektar grosse Grundstück wurde bisher nur von einem Besitzer exploriert und entwickelt (Teck Resources), nachdem MVT- ("Mississippi Valley Type") Carbonate entdeckt wurden, die reichhaltig mit Zink mineralisiert waren. Zwischen 1975-1990 baute Teck rund 7 Mio. Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 7,8% Zink in der Daniel’s Harbour Mine ab, die zum heute akquirieren Grundstück zählt. Ein Charakteristika von MVT-Lagerstätten ist, dass diese gehäuft in Gruppen (sog. "Clusters") vorkommen und ganze Distrikte bilden.

In den letzten Wochen akquirierte Altius Minerals Corp. (Marktkapitalisierung: $478 Mio. CAD) sehr grosse Landpositionen in der unmittelbaren Nähe vom Daniel’s Harbour Grundstück, wie in der obenstehenden Karte erkannt werden kann.

Interessanterweise hat sich der Verkäufer vom Daniel’s Harbour Grundstück für Kapuskasing entschieden (und nicht für Altius oder einen anderen Senior), und zwar für (nur) $60.000 in Cash-Zahlungen und 1,75 Mio. Aktien von Kapuskasing (Marktkapitalisierung: $2 Mio. CAD). Offensichtlich sieht der Verkäufer mehr Aufwertungspotential mit den Aktien von Kapuskasing, da das Unternehmen sich zu einem Arbeitsprogramm von mindestens $100.000 in der ersten 24 Monaten nach TSX.V-Börsengenehmigung verpflichtet hat.



Abbildung 1: Gesteinsprobe aus der Newfoundland Zinc Mine, Daniel‘s Harbour, Newfoundland (Quelle: Mindat.org Bill Morgenstern - Earth Moods)

Typischerweise werden MVT-Lagerstätte in Ausbissen (sog. "Outcrops") an der Erdoberfläche entdeckt, da traditionelle Geophysik-Techniken aufgrund mangelnder Leitfähigkeit nicht einfach zu lokalisieren sind. Da diese Lagerstätten-Arten dazu tendieren, in Anhäufungen bzw. Gruppen vorzukommen bzw. ganze Distrikte zu bilden, existiert aussergewöhnliches Potential, weitere Lagerstätten bzw. Erztaschen ("pods") oder Erzlinsen ("lenses") innerhalb dem Daniel’s Harbour Grundstück zu entdecken. Im Besonderen herrscht exzellentes Entdeckungspotential im Gebiet der alten Minenarbeiten der historischen Erzkörper vor, die sich in die Tiefe und/oder entlang günstigen Brekzienhorizonten ausdehnen können.

Jonathan Armes, Präsident von Kapuskasing, erklärte:

“Das Daniel’s Harbour Grundstück hat das Potential, mehrere hochgradige Zink-Linsen innerhalb der oberen Stratigraphie zu beheimaten, wobei es auch ein Tiefen-Potential gibt, und zwar im Kontext mit modernen Explorationsmethoden. Das Unternehmen ist bereits dabei, einige moderne Geophysik-Techniken zum Einsatz zu bringen, um zu helfen, potentielle MVT-Linsen und -Taschen zu identifizieren, die noch gefunden werden können."

Einzelne MVT-Lagerstätten sind im Allgemeinen kleiner als 2 Mio. Tonnen Erz, sind zinkdominant und weisen selten Mineralisationsgehalte von mehr als 10% Zink+Blei auf. Auf dem Grundstück wurden rund 7 Mio. Tonnen Erz aus mehreren Tagebaus und Untergrundstollen bis 1995 abgebaut, woraufhin keine signifikante Exploration mehr stattfand. Indem damit begonnen wird, dieses Grundstück mit modernen Methoden zu explorieren, kann Kapuskasing bedeutende Entdeckungen machen.

Die Zink-Mineralisation kommt auf dem Daniel’s Harbour Grundstück allgemein in langen, engen, nach Nord-Ost tendierenden Erzkörpern vor, und zwar parallel zu Dolomit-Brekzien und normalen Verwerfungen. In der Minengegend konnten bisher 21 Zonen nachgewiesen werden, die alphabetisch von "A" bis "W" benannt wurden. Die grösste dieser bisher entdeckten Zonen ist der "L"-Zonen-Erzkörper, der aus mindestens 3 parallel verlaufenden Körpern besteht, die eine Mächtigkeit zwischen 7,6 und 24 m haben und durch enge Stellen mit niedriggradiger Mineralisation separiert sind. Die L-Zone hatte eine Gesamtlänge von 3.048 m. Die maximale vertikale Mächtigkeit der Erzschichten lag bei etwa 30,5 m. Der Grossteil der Tonnage, die auf dem Daniel’s Harbour Grundstück abgebaut wurde, stammt aus dieser Zone.

2 Arten der Zink-Mineralisation wurde in der L-Zone erkannt. Die erste und häufiger vorkommende Mineralisationsart kommt als Hohlraumfüllungen in einer Reihe von engen (0,15-1,5 m) Pseudobrekzien-Schichten vor, die von massivem "Grauen Dolomit" (taub) separiert sind. Erzkontakte waren scharf, sowohl lateral als auch vertikal, und der Gehalt schwankte von Spuren bis zu 30% Zink.

Die zweite Mineralisationsart, die in den mächtigsten Stellen der L-Zone vorkam, bestand aus Adern und Gängen, welche die Pseudobrekzien-Schichten kreuzten. Die Pseudobrekzien-Schichten können sowohl taub als auch mineralisiert sein, und sich in Abständen von 1,5 bis 3 m von diesen Adern ausdehnen.

Die Sulphid-Mineralisation bestand fast ausschliesslich aus Sphalerit, lokal mit geringen Beimengungen an Pyrit, Markasit und extrem seltenem Galenit. Der Sphalerit waren aussergewöhnlich rein und eisenarm. Verunreinigungen beinhalteten nur 1,3% Eisen und 0,18% Cadmium. Diese Reinheit und einfache Mineralogie ermöglichte eine gute Gewinnungsrate (98%) und Produktion von Premium-Erzkonzentraten (63%). Sekundäre Alteration war gering und begrenzte sich nur auf die oberen 6 m des Grundgesteins; diese bestand aus Hämatit, Limonit und dünnen Schichten aus Smithsonit entlang Frakturen.

Akquisitionsbedingungen

Kapuskasing Gold Corp. has signed a non-binding letter of intent, whereby it can earn a 100% interest in the Daniel’s Harbour Property for total consideration of 1.75 million shares, $60,000 in cash payments and a work commitment of $100,000 within the first 24 months of TSX-V approval. The vendor shall retain a 3% net smelter royalty (NSR) interest. Kapuskasing retains the option to buy back 2% of the NSR for $2 million. In the event Kapuskasing delineates a NI43-101 compliant resource of 5 million tonnes of ore grade zinc (that ore grade to be determined in the final purchase agreement), the vendor will receive a one-time bonus payment equating to $50,000 payable in cash or shares at the election of Kapuskasing on the day of which said report is filed on SEDAR. A formal option agreement will follow upon completion of due diligence.



Figure 2: Simplified geological map of Newfoundland showing location of major zinc and lead occurrences (source: “Mineral Commodities of Newfoundland and Labrador”; R.J. Wardle, 2000)

Carbonate-Hosted Mineralization Environments

According to “Mineral Commodities of Newfoundland & Labrador” (R.J. Wardle, 2000):

“The principal mineralization environments of this type are found in the carbonate rocks of the Humber Zone that form the western margin of the Newfoundland Appalachians. Three rock units host zinc–lead mineralization in the Humber Zone, the most important of which is the Cambro-Ordovician platformal carbonate sequence that stretches from the Port au Port Peninsula in the south to the top of the Great Northern Peninsula (Figure 2). The predominant mineralization consists of sphalerite–galena and pyrite filling secondary voids as a replacement of carbonate beds and as the matrix to collapse breccias.

Generally, this mineralization is considered to be of Mississippi Valley-type (MVT) and comparable to other deposits of this type found in the western platformal sequences of the Appalachian Orogen (e.g., the lead and zinc deposits of Tennessee). Mineralization is found throughout the sequence but predominantly within the Port au Port and St. George groups (Figure 3). Sphalerite is the dominant ore mineral and was preceded by the development of a secondary porosity in association with formation of pseudobreccia. The latter is a replacement product in which “fragments” of earlier dolomitized limestone are left floating in a matrix of secondary sparry dolomite (Figure 4). Other true breccias in the vicinity of the deposits are related to solution collapse, probably in response to the local emergence of the platform and consequent karstification of the carbonate rocks below a regional unconformity.

Figure 3: Setting of Daniel’s Harbour-type zinc–lead mineralization in relation to paleo-depressions and pseudobreccia. Column at left shows stratigraphic position of Daniel’s Harbour and other MVT zinc–lead occurrences (after Lane, 1984; source: “Mineral Commodities of Newfoundland and Labrador”; R.J. Wardle, 2000)

The single major example of an MVT-type deposit was at Daniel’s Harbour, where about 7 million tonnes of zinc ore, at an average grade of 7.8% zinc, were mined between 1975 and 1990. The deposit consisted of numerous ribbon-like orebodies hosted by pseudobreccia. The orebodies were localized on the margins of structural depressions, interpreted as solution collapse structures that formed during emergence, closely associated with contemporaneous faulting (Figure 3). Sphalerite was deposited together with hydrothermal dolomite after significant burial. Reactivated faults and veins served as conduits for warm, saline brines that carried the zinc. Numerous other zinc showings outcrop in the Daniel’s Harbour area, including the Trapper prospect, where mineralization has been encountered in a widely spaced drilling program. The only other significant deposit is at Round Pond, where 152 400 tonnes of 2.5% Zn have been identified in cherty dolomite breccias and pseudobreccia of the Boat Harbour Formation (St. George Group), locally in association with bitumen-rich zones and other zinc-lead occurrences.



Figure 4: Daniel’s Harbour ore. Early, grey, burrowed dolostone has been replaced by yellow sphalerite and white dolomite, locally enclosing suspended fragments of dolostone in pseudobreccia texture (source: “Mineral Commodities of Newfoundland and Labrador”; R.J. Wardle, 2000)



“Considerable Potential For Future Discoveries”

Zinc was the most important non-ferrous metallic commodity produced in Newfoundland between 1928 and 1990. During this period, 2.3 million tonnes of the metal were produced with an in situ value of US$3.1 billion, using present day prices. Lead, apart from some early ventures, was generally produced only as a by-product of other mining operations for a total production of 1.22 million tonnes at a present day in situ value of US$556 million.

The two most important geological environments for zinc and lead mineralization in Newfoundland are the carbonate platform rocks of western Newfoundland, which host Mississippi Valley-type (MVT) deposits, and the volcanic terranes of central Newfoundland, which host numerous volcanogenic massive sulphide (VMS) deposits. Lead, and to a lesser extent zinc, also occur in a number of vein-hosted epigenetic occurrences that locally formed the basis for 19th century mining operations, but which are generally uneconomic in today’s markets.

The first recorded production of lead in Newfoundland was from vein deposits at the La Manche Mine of Placentia Bay in 1855. Attempts were made to develop other mines between 1860 and 1885; however, these were all based on small epigenetic veins and none managed any sustained period of production or profitability.

Modern mining of zinc and lead began in 1928 with the development of the Buchans volcanic-hosted deposits located in central Newfoundland. Further discoveries followed, and the Buchans operations remained in production until their eventual depletion in 1984. In the meantime, exploration in the western Newfoundland carbonate platform had led to the discovery in 1963 of the Daniel’s Harbour zinc deposit. This came into production in 1975 and closed in 1990, again following depletion of the ore reserves. Although there is currently no production of zinc or lead in the Province, there remains considerable potential for future discoveries.”

