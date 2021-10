Wayfair: Steilvorlage für die Bären!

Astreiner Abwärtstrend! Bei einer Korrektur des Gesamtmarktes könnte die Wayfair-Aktie (W) abstürzen! Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: W ISIN: US94419L1017

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des E-Commerce-Versandhauses aus Boston verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten einen Kursverlust von fast 11 Prozent. Das Wertpapier befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend. In den letzten Tagen sahen wir eine Bärenflagge, die in den fallenden 20er-EMA hineinragt, aber darunter schloss.

Chart vom 20.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 247.89 USD

Meine Expertenmeinung zu W:

Meinung: Das Unternehmen hat die Erwartungen der Analysten bei den letzten Quartalszahlen verfehlt. Ursachen sind offenbar unter anderem Probleme bei der Warenbeschaffung. Bei einer Korrektur des Gesamtmarktes, die nach einer langen Reihe positiver Tage zu erwarten ist, wäre die Wayfair-Aktie potentiell interessant für einen Leerverkauf.

Mögliches Setup: Mit dem Unterschreiten der letzten Tageskerze wäre der weg frei Richtung Pivot-Tief vom 13. Oktober, das auch gleichzeitig das Kursziel darstellt. Den Stopp Loss können wir mit etwas Abstand über der letzten Tagskerze platzieren und trotzdem ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis erzielen. Die nächsten Quartalszahlen wurden für den 4. November vor Börsenbeginn bereits bestätigt. Wir sollten den Trade spätestestens am Vortag schließen. Börsentäglich gibt es interessante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in W.

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von