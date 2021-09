Waste Management - Rücksetzer bei der Nr. 1 der US-Entsorgungsbranche nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Stabiles Geschäftsmodell sorgt für solide fundamentale Kennzahlen und hält die Aktie von Waste Management (WM) im Aufwärtstrend.

Symbol: WM ISIN: US94106L1098

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Mit einem Halbjahresplus von rund 19 Prozent hat sich das Wertpapier sehr gut entwickelt. Das neue höhere Pivot-Tief vom vergangenen Montag stabilisiert den Aufwärtstrend. Im Anschluss daran sehen wir den Ansatz einer Seitwärtsrange. Sobald die Widerstandslinie einmal gebrochen ist, dürfte sich der Kurs verstärkt in Richtung Norden bewegen.

Chart vom 22.09.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 153.42 USD

Meine Meinung zu WM:

Meinung: Die Aktie des Entsorgungsunternehmens gilt als krisenfestes Investment und liefert eine stabile Dividenrendite, was dazu führt, dass sie von einer Unterbewertung weit entfernt ist. Dennoch kann ein Einstieg beim aktuellen Niveau sinnvoll sein, da die Müllthematik langfristig nicht von der Bildfläche verschwinden wird.

Setup:

Mögliches Setup: Die Seitwärtsbewegung der letzten beiden Tage setzt klare Marken für Trigger und Stopp Loss. Das Kursziel liegt beim letzten Pivot-Hoch vom 2. September. Neue Quartalszahlen gibt es am 26. Oktober, so dass wir den Trade wahrscheinlich lange laufen lasssen können. Weitere tolle Setups finden Sie im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in WM.

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren:

Mitarbeiter des Finanzinformationsdienstes veröffentlichen ihre möglichen Interessenkonflikte jeweils mit ihrer Publikation.

Die aktuell gehaltenen Positionen von Herrn Achim Mautz finden Sie im Musterportfolio ratgeberGELD, welche im Traders Live Chat veröffentlicht werden. Des Weiteren werden diese Positionen auch im Daily Update auf RIDEthebull täglich veröffentlicht. Die gehaltenen Positionen bzw. mögliche Interessenkonflikte der Mitarbeiter werden jeweils im Blog “Welche Aktien kaufen?”, als auch im entsprechenden Alpha Chat bei Veröffentlichung der besprochenen Finanzinstrumente erwähnt.

Durch die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Information kann eine gesteigerte Nachfrage an dem/den besprochenen Finanzinstrumenten zur Folge haben. Dies kann den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen.

Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die von dem Finanzinformationsdienst veröffentlichten Informationen richten sich ausschließlich an natürliche oder juristische Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitzes in Österreich oder in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst. Insbesondere enthält diese Publikation weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien, Kanada, Australien oder Japan.“