Wasserstoffaktien zurück im Fokus der Investoren!

In diesen Tagen ist der Klimaschutz in aller Munde und in den Medien präsent wie selten. Der Grund: COP26. Auf dem 26. Klimagipfel in Glasgow diskutieren seit dem Wochenende Politiker, Wissenschaftler, Klimaaktivisten und Branchenexperten über Maßnahmen, um den Pariser Beschluss von 2015 zu erreichen und die Klimaerwärmung zu bremsen. Kurz vor Halbzeit des Gipfel, sind sich die meisten Teilnehmer zwar einig, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss. Konkrete Maßnahmen und Ziele könnten möglicherweise nächste Woche bekannt gegeben werden. Einen großen Beitrag für mehr Klimaschutz könnte die Wasserstofftechnologie liefern. Im Juli veröffentlichte die internationale Unternehmensinitiative Hydrogen Council in Zusammenarbeit mit McKinsey, dass von Februar 2021 bis Juli 2021 die Gesamtzahl der Wasserprojekte bis 2030 auf rund 500 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Die vereinbarten Direktinvestitionen, indirekten Investments und politischen Zusagen haben sich 2021 gegenüber 2020 mehr als verdoppelt. Seit einigen Wochen rücken die Wasserstoffspezialisten auch bei den Investoren wieder ins Rampenlicht.

So wurden zuletzt einige positive Studien eröffentlicht. Die Experten des Hydrogen Council und McKinsey erwarten, dass vor allem im Bereich der Energiegewinnung, Mobilität, Bau und in der Industrie der Einsatz der Wasserstofftechnologie langfristig eine große Rolle spielen dürfte. In ihrer diese Woche veröffentlichten „Hydrogen for Net Zero“-Studie gehen die Experten von einem Anstieg des jährlichen Bedarfs an Wasserstoff von 90 metric tonnes auf 660 metric tonnes bis 2050 aus. Dies entspricht Elektrolysekapazitäten von rund drei bis vier Terawatt und 4,5 bis 6,5 Terawatt erneuerbare Energien. Das World Energy council rechnet damit, dass die Wasserstofftechnologie bis 2050 rund 25 Prozent des weltweiten Energiebedarfs decken könnte. Aktuell steckt der Sektor noch am Anfang und eine Serienfertigung von Produkten wie wasserstoffbetiebenen Lkws ist frühestens 2023 geplant. Vor diesem Hintergrund divergieren einige Prognosen teils erheblich. Dennoch weckte der Sektor zuletzt wieder das Interesse der Investoren.

Nach einer Konsolidierung Wasserstoffaktien in den ersten neun Monaten des Jahres, demonstrieren sie seit Anfang Oktober wieder Stärke. Unternehmen wie Bloom Energy, Nel, Plug Power fuhren zuletzt mehrere Aufträge ein. Plug Power gelang eine Kooperation mit Airbus und Philips 66. Längst mischen Großkonzerne wie Air Liquide, Linde, RWE, Siemens Energie, Totalenergies und ThyssenKrupp ebenfalls in diesem Milliardenmarkt mit. Unterstützt wird diese Entwicklung der Hydrogentechnologie mit Milliarden Euro Investitionen und Förderungen seitens der Politik.

Dennoch muss weiterhin mit Rücksetzern gerechnet werden. Einige Lkw-Hersteller haben die Entwicklung von Brennstoffzellen-Lkw schon aufgegeben. Auch bei den Pkw-Herstellern setzt die Mehrheit der Automobilhersteller derzeit bei der Entwicklung von E-Autos Gas. Derlei Meldungen drücken auf die Stimmung. Unternehmen wie Ballard Power, Nel und Plug Power verfügen zwar über eine vielversprechende Technologie. Allerdings sind die Umsätze gemessen an der Bewertung noch niedrig. Zahlreiche Wasserstoffspezialisten schreiben gar noch Verluste. Zudem werden die Zweifler an der Beschaffung des grünen Wasserstoffs und der Entwicklung der nötigen Infrastruktur so schnell nicht verstummen und könnten die Aktien in diesem Sektor unter Druck setzen. Als Alternative zum Direkteinstieg in eine Aktie Index-Zertifikate auf den Global Hydrogen II Index oder den Hydrogen Select Index.

Der Global Hydrogen II Index (Net Return) bildet die Kursentwicklung von bis zu 20 Unternehmen ab, welche in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind. Der Hydrogen Select Index (Net Return) (EUR) umfast bis zu 25 Unternehmen außerhalb der USA, die im Bereich der Entwicklung und Produktion von (grünem) Wasserstoff, Wasserstoffantrieben, Brennstoffzellen sowie Fahrzeugbatterien tätig sind. Die Indizes werden jeweils halbjährlich überprüft und die Zusammensetzung sowie Gewichtung angepasst. Die Nettodividenden werden jeweils reinvestiert.

Investment-Zertifikate

