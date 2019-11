Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Deutschland hat die höchsten Strompreise in Europa. Von jedem für Strom gezahlten Euro fließen in Deutschland 53 Cent an den Staat. Grund dafür ist die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung. Sie ist national beschränkt, ineffizient und dadurch teuer. Statt auf Innovationen und Technologieoffenheit setzt die GroKo auf teure, privilegierte Prestigeobjekte wie den Ausbau der Windenergie oder die batteriegetriebene Elektromobilität.



Dabei bieten auch andere Technologien vielversprechende Möglichkeiten. Die Freien Demokraten haben deshalb in dieser Woche den Antrag „Tempo in der Energiepolitik – Wasserstoff zum neuen Öl machen“ in den Bundestag eingebracht. Neben einer Senkung der Stromsteuer und einer Anerkennung von synthetischen Kraftstoffen bei CO2-Flottengrenzwerten wird darin u.a. gefordert, mehr Mittel für Wasserstoffprojekte in Südeuropa und im nördlichen Afrika zur Verfügung zu stellen sowie den Ausbau von Wasserstoff- und E-Fuels-Infrastruktur gleichberechtigt zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voranzutreiben. Den Antrag können Sie hier nachlesen: https://bit.ly/2Oa958F