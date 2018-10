Wasserstoff und Platin für saubere Stromerzeugung

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

In Südafrika wird an innovativen Wasserstoffspeichertechnologien geforscht. Stromerzeugung mit Platinkatalysatoren ist das Thema

Kostengünstige Wasserstoffspeichersysteme für Brennstoffzellenfahrzeuge und tragbare Anwendungen sind noch Zukunftsmusik, aber wer weiß, vielleicht entsteht so eine Möglichkeit, Energie sinnvoll zu erzeugen. China plant bis 2030 zwei Millionen Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge zu produzieren. Und in Deutschland ist gerade der weltweit erste Wasserstoff-Brennstoffzellen-Zug in Betrieb genommen worden.





Ein großes Platinunternehmen investiert bereits zusammen mit Shell Technology in die Entwicklung der Wasserstoffkompressionstechnologie. Diese Platin-Elektrofahrzeuge brauchen wie der Name schon sagt als Rohstoff Platin.





In Nordamerika ist Sibanye-Stillwater der größte Platinmetallproduzent. Zugleich gehört die Gesellschaft zu den großen Goldproduzenten. Mit seinen Liegenschaften in Südafrika und den USA erwirtschaftete Sibanye-Stillwater im ersten Halbjahr 2018 einen um 24 Prozent höheren Konzernumsatz als im vergleichbaren Zeitraum 2017.





Ein nicht zu unterschätzender anderer Rohstoff, nämlich Kupfer, wird in der Fahrzeugbranche gebraucht. Ein Auto mit Benzinmotor bringt es auf etwa 25 Kilo Kupfer, ein Brennstoffzellen- oder Elektroauto auf mehr als 70 Kilogramm des rötlichen Metalls. Hier kommen Kupfergesellschaften wie beispielsweise Copper Mountain Mining ins Spiel.





Neben der großen, produzierenden Copper Montain Mine in British Columbia besitzt Copper Mountain Mining das Eva Copper-Projekt in Australien. Die aktuelle Machbarkeitsstudie zeige, so Gil Clausen, Präsident und CEO, deutlich die Qualität und Größe des Projektes.









