Wasserstoff könnte Energie emissionsfrei machen

Die Wasserstofftechnologie könnte die Energie der Zukunft sein. Emissionen und fossile Brennstoffe könnten vermieden werden

Die Wasserstofftechnologie verwendet Brennstoffzellen. Diese grüne Form der Energieerzeugung wird weltweit gefördert. Können doch damit nicht nur der Schwerlastverkehr, sondern auch Personenkraftwagen, Schiffe, Züge oder Häuser in der Zukunft, teilweise schon jetzt, umweltfreundlich mit Energie versorgt werden. Brennstoffzellen brauchen Platin. Der Platinpreis ist in den vergangenen Monaten, abgesehen von einer leichten Korrektur Anfang Januar, in einem steilen Aufwärtstrend.

Dies wird sich, glaubt man den Experten von BNP Paribas, auch so fortsetzen. Ohne die PGM-Metalle, speziell ohne Platin, kann kein Wasserstoff in Elektrolyseuren hergestellt werden.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater (www.sibanyestillwater.com), einem der größten Platinmetalle- und Goldproduzenten weltweit, ist überzeugt, dass „Platin erst mit der Neubewertung begonnen hat“. Sibanye-Stillwater besitzt große Platin- und Palladiumprojekte in den USA und in Südafrika.

Hilfreich beim Klimawandel und bei der Reduktion von schädlichen Emissionen sind auch die Elektrofahrzeuge, deren Verbreitung zunimmt. Vollelektrische Busse fahren etwa bereits in Hamburg, Berlin, Belgien, Luxemburg, bald auch in Nürnberg. Elektrofahrzeuge brachen deutlich mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge. Eine Erholung des Automobilsektors wird kommen, ebenso wie die Umsetzung großer Infrastrukturprojekte, wenn die Pandemie nachlässt.

Davon profitieren dann Unternehmen, die Kupfer besitzen, wie beispielsweise Hannan Metals. Die San Martin-Liegenschaft von Hannan Metals liegt in Peru und enthält Kupfer- und Silbervorkommen auf 186.400 Hektar Land, damit ist eine immens große Liegenschaft gegeben.





