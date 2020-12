Wasserstoff-Hype: Plug Power Nr. 1

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

kurz vor dem Wochenende ist der Dax nur knapp an seinem Allzeithoch vorbeigelaufen. Wir sehen Aktienmärkte, die in bester Laune sind. Ist dies ein Alarmzeichen? Zumindest bei den Wasserstoffmärkten im Moment nicht.

Die Nr. 1 am Markt ist aktuell Plug Power. Das Unternehmen ist so stark wie selten zuvor und hat einen bemerkenswerten Ausflug geschafft. Das nächste Kursziel ist beeindruckend, meinen Analysten.

Es geht um einen Aufschlag auf 30 Euro oder sogar noch mehr. Die Aktie schaffte am Freitag den Ausflug auf immerhin 25,83 Euro. Zum ersten Mal überhaupt seit über 10 Jahren kletterte die Aktie über die Marke von 25 Euro.

Seit dem Crash in der ersten Corona-Phase – der den gesamten Markt überfiel -, hat die Aktie sich um mehr als 300 % nach oben geschoben. Dies ist ein Gewinn, den niemand für möglich gehalten hätte, nachdem Plug Power seit langer Zeit weit unter 5 Euro notierte. Das Unternehmen galt am Markt der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen sogar als Außenseiter.

Nel Asa und Ballard Power machten das Rennen, gelegentlich auch ITM Power. Plug Power ist allerdings die Nr. 1 geworden, was vollkommen logisch ist:

Das Unternehmen hatte, wie ich an dieser Stelle schon beschrieben habe, immerhin im Sommer auf eine strategische Lücke reagiert. Im Wasserstoff-Bereich kaufte Plug Power gleich zwei Konzerne auf und schlich sich damit in die Riege der Unternehmen, die den grünen Wasserstoff produzieren können, den die ganze Welt jetzt benötigt.

Zuletzt hat Joe Biden nun alle Wahlmänner in den USA hinter sich gebracht. Das wiederum führt dazu, dass die US-Amerikaner wohl schon ab dem 20. Januar in den Klimaschutz und die Vermeidung von CO-2-Emissionen investieren müssen. Das heißt, die US-Amerikaner werden auch in die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie weiter investieren.

Die Chance, dass Plug Power – weiterhin – profitiert, ist groß. Das Unternehmen ist der einzige Player unter den große Konzernen der Branche, der in den USA residiert. Die Stimmung scheint zudem noch besser als bei den Konkurrenten.

Allein in den vergangenen fünf Tagen ging es um satte 17 % aufwärts. In den zurückliegenden vier Wochen gewann Plug Power gleich 32 % und in drei Monaten nunmehr 126 %. Möglich, dass der Trend eines Tages überraschend endet.

Allerdings ist dies weitgehend unwahrscheinlich. Der nahe rückende Termin am 20. Januar mit der Amtsübernahme von Joe Biden und der 6. Januar mit der offiziellen Wahl im Kongress der USA sind geeignet, die Stimmung weiter anzuheizen.

Wie immer aber gilt: In diesem Segment sind eines Tages wahre Zahlen fällig. Bis dato verdient noch kein Unternehmen ernsthaft Geld. Sie sollten mit Stop-Loss-Limits arbeiten.





