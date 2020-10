Wasserstoff-Branche mit Nel, Ballard und Co. – reduzieren Sie das Risiko

Liebe Leser,

an den Finanzmärkten geht es für Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen in den kommenden Wochen rund. Bald stehen die Quartalszahlen an. In den vergangenen Tagen haben sich die Kurse fast durchgehend wieder erholt – nachdem Nel Asa durch die Krise des US-Partners Nikola fast die gesamte Branche in einen Abwärtslauf gerissen hatte. Noch immer sind die Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht viel zu hoch bewertet, der Trend aber stimmt. ITM Power könnte nun ein neues Mehr-Jahres-Hoch avisieren, Nel Asa ein Allzeithoch und Plug Power ein 15-Jahres-Hoch. Nur:

Schon bald werden die Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentieren (müssen). Dies dürfte zu einer Überraschung werden. Die aktuelle Bewertung hält mit den Umsätzen, den Erträgen und den Prognosen, die sich daraus ergeben, nicht mit.

Es ist weiterhin möglich, dass die Märkte einfach wegsehen, wenn Ballard Power, Nel Asa oder auch Plug Power berichten. Verlassen kann sich niemand darauf. Deshalb können Sie – sofern Sie Ihr Risiko reduzieren wollen – eine andere Strategie wählen:

Dann investieren Sie “einfach” in die gesamte Branche. Es gibt mehrere Indizes, die diesen Bereich abdecken oder vermeintlich abdecken. Mir gefällt der E-Mobilität Wasserstoff Index mit der WKN SLA8F8. Warum? Hier ist Linde Teil des Barometers. Linde ist ein Unternehmen, das einen deutlich größeren wirtschaftlichen Background hat und vor diesem Hintergrund weniger krisenanfällig sein dürfte.

Index mit interessanten Unternehmen

Auch dieser Index enthält jedoch die bekannten Konzerne wie Nel Asa, wie ITM Power oder auch den US-Konzern Plug Power. Die Kursentwicklung ist alleine in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von 200 % eminent. Dabei sind die Notierungen im März zur Hochphase der Corona-Zeit nur kurz zusammengebrochen, um sofort im Mai bereits das nächste Allzeithoch zu schaffen.

Die Entwicklung ist deshalb stabiler als bei einzelnen Unternehmen. Ich würde, falls Sie stabil investieren möchten, den Index einem einzelnen Unternehmen vorziehen. Ein konkretes Zertifikat oder einen ETF kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht ausdrücklich empfehlen, da es verschiedene Papiere mit unterschiedlicher Ausstattung gibt.

Ich kann lediglich darauf verweisen, dass der Anbieter Morgan Stanley verschiedene Zertifikate herausgegeben hat. Dabei gibt es unterschiedliche “Faktoren”, die als Hebel dienen. Mit einem höheren Hebel gehen Sie hier auch ein größeres Risiko ein. Der höchste Hebel lautet auf 5. Ein einziger Titel hat den Faktor 1 (WKN: MC2G7Q). Damit wirkt der Titel wie ein normales Index-Zertifikat und bildet die Kurse im Kern im Verhältnis 1:1 ab. Sie sollten wissen: Solche Zertifikate haben eine “open end” Laufzeit – mit einer längeren Vorlaufzeit jedoch kann der Emittent kündigen.

from

Finanztrends by Christian Waffenschmidt

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.