Wasserstoff-Aktien im Fokus der Anleger

1. TUI (WKN: TUAG00)

Unter hohen Umsätzen verlieren die Papiere des Tourismus-Konzerns TUI 7%. Die EU-Kommission hat nun die Staatshilfe durch den Bund in Höhe von 1,25 Milliarden Euro genehmigt. Auf der heute stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung sollen die Aktionäre des Unternehmens über ein Finanzpaket zur Rettung des vom Bund gestützten Unternehmens entscheiden.



2. Nel ASA (WKN: A0B733)

Unter den meistgehandelten Werten der Stuttgarter Anleger finden sich heute zwei Wasserstoff-Aktien aus Norwegen. Die Papiere von Nel ASA verlieren knapp 2% auf 2,87 Euro pro Anteilsschein.



3. Hexagon Purus (WKN: A2QKGG)

Noch weiter runter geht es für die Aktie des Wasserstoff-Herstellers Hexagon Purus. Das Unternehmen, das erst im Dezember an die Börse gegangen ist, kann die Gewinnmitnahmen von knapp 6% jedoch verkraften. Seit dem Börsengang steht immerhin ein Plus von gut 50% zu Buche.