Wasserstoff-Aktie von neuem Auftrag beflügelt

Nach den kräftigen Zuwächsen gestern geht dem DAX heute die Puste aus: Bis zum Mittag fällt der deutsche Leitindex 0,6% auf 12.860 Punkte. Sorgen bereiten neue Spannungen zwischen den USA und China, die im Streit um das „Sicherheitsgesetz“ in Hongkong im Clinch liegen. Frische Impulse kommen dann am Nachmittag womöglich vom EZB-Zinsentscheid. Allerdings werden am Markt keine weiteren Lockerungen der Geldpolitik erwartet.Das Wirecard-Kartenhaus fällt weiter zusammen, die Aktie sackt als meistgehandelter Wert in Stuttgart 8,9% ab. So hat die BaFin inzwischen gegen Ex-CEO Braun Anzeige wegen des Verdachts auf Insiderhandel erstattet. Braun soll einen Tag vor Bekanntwerden der Insolvenz Wirecard-Aktien im Wert von 6,6 Millionen Euro verkauft haben. Zudem wurde bekannt, dass Wirecard offenbar auch hunderte Partnerschaften mit renommierten Firmen wie SAP verkündete, die jedoch nie existierten. Damit sollte der Börsenwert weiter gesteigert werden.Ebenfalls rege gehandelt wird am Donnerstag in Stuttgart die Aktie von McPhy Energy, die ihre Gewinne bis zum Mittag jedoch vollständig abgibt. Das „französische Nel ASA“ konnte einen Auftrag für eine Wasserstoff-Tankstelle über ein Volumen von 3,6 Millionen Euro an Land ziehen. Zum Vergleich: Der für dieses Jahr prognostizierte Erlös von McPhy Energy liegt bei 16 Millionen Euro.Bei Amazon steht heute ein Jubiläum an: Vor 25 Jahren verkaufte der ehemalige Online-Buchhändler sein erstes Exemplar über das Internet. Mit einem Minus von 2,3% befindet sich die Amazon-Aktie als Umsatzspitzenreiter heute zwar nur bedingt in Feierlaune, ein Blick auf die Kursentwicklung entschädigt jedoch: Seit dem Börsengang 1997 kletterte die Amazon-Aktie von 18 US-Dollar bis auf 3.344 US-Dollar – ein Zuwachs von 18.477%.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.