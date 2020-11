Wasserstoff-Aktie legt binnen Monaten 750% zu

Hinweis: Die vorige Version dieses Newsletters enthielt leider einen falschen Text. Wir bitten dies zu entschuldigen.





1. Volkswagen (WKN: 766403)

Einer der meistgehandelten Werte unter Stuttgarter Anlegern ist zum Wochenende hin die Volkswagen-Aktie. Von der Ankündigung über die Einführung eines weiteren kleinen Elektroauto-Modells kann die Aktie des Automobilkonzerns jedoch nicht profitieren, sie verliert bis zum Mittag rund 1,5%.

2. Clean Power Capital (WKN: A2QG78)

Ebenfalls rege gehandelt werden heute in Stuttgart die Papiere des Wasserstoff-Tankstellen-Herstellers Clean Power Capital. Die Aktie des Unternehmens, das vor allem in den USA aktiv ist, konnte alleine in den letzten sechs Monaten rund 750% zulegen. Seit einigen Tagen bröckeln die Gewinne jedoch wieder. So auch heute: Die Aktie notiert 5,3% tiefer.



3. Nel ASA (WKN: A0B733)

Auch bei der Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel ASA sorgen die Anleger in Stuttgart am Freitag für viele Orders. Mit einem Plus von 4,1% klettert die Aktie am Freitag bei 2,27 Euro auf ein neues Allzeithoch. Auf Monatssicht ist das sogar ein Kursplus von 40%.