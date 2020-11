Wasserstoff-Aktie legt binnen Monaten 750% zu

1. Volkswagen (WKN: 766403)

Moderna will seinen Corona-Impfstoff bereits im Dezember an die EU ausliefern. Noch fehle jedoch die Freigabe durch die europäischen Behörden. Die Anleger scheinen dennoch überzeugt zu sein: Die Aktie des US-amerikanischen Impfstoff-Herstellers gewinnt als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart knapp 1,8%.

2. Clean Power Capital (WKN: A2QG78)

Auch die Aktie des Software-Riesen SAP wird heute in Stuttgart rege gehandelt. Wie bereits seit einigen Wochen kämpft die Aktie weiter mit der Marke von 100 Euro, ohne sich deutlich über ihr halten zu können. Die Papiere notieren zum Mittag um 0,7% fester.



3. Nel ASA (WKN: A0B733)

Im Fokus steht bei den Stuttgarter Anlegern heute auch die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, die etwas unter ihrem gestrigen Schlusskurs notiert und rund 0,3% verliert. Auch die Nachricht über eine Ausweitung der Impfstoff-Kapazitäten im Laufe des ersten Halbjahres 2021 scheint Anleger heute nicht überzeugen zu können.