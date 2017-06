„Wasser für nachhaltiges Wachstum”

Imhaben wir uns bereits die Bedeutung des Rohstoffs Wasser für die weltweite Wirtschaft angesehen. Wasser ist wichtig für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen, die Landwirtschaft, die Fischerei, die Energiewirtschaft und die Industrie. Alle sind auf die Verfügbarkeit von Wasser angewiesen. Schauen wir uns noch an, welche Herausforderungen die steigende Weltbevölkerung für die zukünftige Wasserversorgung mit sich bringt und welche Anlagemöglichkeiten der Bereich Wasserversorgung, Wasserinfrastruktur und Wasserreinigung bietet, zum Beispiel der LYXOR WORLD WATER UCITS ETF ().

Der Bereich Wasserversorgung, Wasserinfrastruktur und Wasserreinigung gilt als ein interessantes Anlagethema. Wer neben einzelnen Unternehmen in diesem Segment auf einen Branchenindex setzen möchte, für den könnte der LYXOR WORLD WATER UCITS ETF interessant sein. Er bildet die Entwicklung des Wasserindex WOWAX ab, der die 20 größten globalen Unternehmen aus diesen Bereichen enthält. In unserer ISIN-Liste finden Sie außerdem wie gewohnt viele weitere Anlageideen. Beachten Sie auch unsere Positionierung im Favoriten- und Defensivdepot.

Zurück zum Wasser und zu den zukünftigen Herausforderungen. Zwischen 2011 und 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich um 33 Prozent auf 9 Milliarden Menschen wachsen. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird im gleichen Zeitraum um 70 Prozent ansteigen. Wassermangel ist aufgrund dieser Entwicklungen eine akute Bedrohung. Eine neue Ressourcennutzung ist laut UNESCO-Bericht erforderlich, beispielsweise durch das Recyceln von Abwässern oder eine bessere Regenwassernutzung. Zudem wird die Nutzung neuer alternativer Wasserressourcen wiederum neue Arbeitsplätze schaffen.

Auch der Übergang zu einer grünen Wirtschaft, in der Wasser eine zentrale Rolle spielt, wird neue Jobs schaffen. Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien schätzt, dass 2014 bereits 7,7 Millionen Menschen in der Branche der erneuerbaren Energien beschäftigt waren. China, Brasilien, USA, Indien, Deutschland, Indonesien, Japan, Frankreich, Bangladesch und Kolumbien waren dabei die Länder mit der größten Anzahl von Arbeitsplätzen in dem Sektor.

„Wasser für nachhaltiges Wachstum”

Dies ist das Thema der diesjährigen World Water Week vom 28. August bis 2. September in Stockholm. Die Konferenz wird seit 1991 jährlich vom Stockholm International Water Institute (SIWI) organisiert. Nach dessen Ansicht kann die Rolle des Wassers für die Entwicklung nicht hoch genug eingeschätzt werden, da es die Grundlage für alle Aspekte des menschlichen und gesellschaftlichen Fortschritts darstellt. Während der Zugang zu sauberem Wasser für die 1,8 Milliarden Menschen benötigt wird, die es heute nicht haben, muss auch die weltweit steigende Nachfrage nach Wasser aus wachsenden Volkswirtschaften bewältigt werden, indem die Wasserproduktivität erhöht und Anreize für eine effektivere Verwendung gefunden werden.

Wassersicherheit ist zugleich Bedingung für und Ergebnis einer nachhaltigen Entwicklung. Der Stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen, Jan Eliasson wird auf dem „Agenda 2030“-Panel seinen Vortrag “Wasser in der 2030-Agenda” präsentieren, das mögliche Strategien hinsichtlich der Erfüllung der 2030 Agenda sowie einer Stärkung der Klimaresistenz durch kluges Wassermanagement vorstellt. Das Panel soll auch aufzeigen, wie die Umsetzung der 2030 und Klima-Agenden besser miteinander verbunden werden können – mit Wasser als nützlichem Verbindungselement.

Laut einer Studie von Roland Berger wird der Markt für Wassertechnologien bis zum Jahr 2025 von 505 Milliarden Euro (2013) auf 982 Milliarden Euro steigen. Die Weltbevölkerung wird nach UN-Prognosen voraussichtlich bis 2030 von derzeit rund 7,1 Mrd. auf 8,3 Mrd. wachsen, davon werden zwei Drittel dann in Städten leben. Die landwirtschaftliche Produktion wird immer weiter ausgebaut, die Industrialisierung schreitet weiter voran, auch der Klimawandel beeinflusst die Wasserkreisläufe.

Dies alles führt zu einer drastisch steigenden weltweiten Nachfrage nach Wasser und zu einem stetig zunehmenden Bedarf an Know-how und Technologien zur Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung, zur Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung und im Abwassermanagement. Der Studie zufolge wird die Abwasserreinigung um im Schnitt jährlich gut vier Prozent auf 132 Milliarden Euro zulegen, der Markt für Wassergewinnung und -aufbereitung steigt um im Schnitt sechs Prozent auf 297 Milliarden Euro, wichtigster Bereich wird laut Analyse der Bereich Wassernetz mit 369 Milliarden Euro sein.

Quelle: Societe Generale / eigene Recherche