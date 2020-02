Was tun, bei einem Gap nach unten? Stopp belassen oder doch rausnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Was sollte man machen, wenn eine Aktie unter den anberaumten Stopp gapt?

Immer wieder kommt es vor, so wie auch im gestrigen Handel, dass Aktien weit unter die geplanten Stopp-Marken fallen und eröffen. Was tun in einem solchen Fall? Hierfür habe ich schon seit Jahren eine recht einfache und adäquate Taktik.

1. Ich nehme meinen Stopp für die ersten 5-10 Minuten des Handels raus

2. Danach wird der Stopp erneut unter das neu gebildete Tagestief platziert

(Dies schützt mich für den Fall, dass die Aktie ins bodenlose fällt)

Wozu das ganze? Meist werden in den ersten 5 Minuten des Handels sämtliche Stopps abgefischt und die Aktie fällt deutlich an Wert. Danach kommt es meist zu einer technischen Erholung nach oben, welche unter Umständen sogar dazu führen kann, dass das ursprünglich eröffnete Gap sogar noch geschlossen wird. Auch im gestrigen Handel liefen viele US-Aktien nach dem ähnlichen Muster ab.

Bestes Beispiel war hier PetMed $PETS, welche wir auch in RIDEthebull im Portfolio hatten und im Laufe des Tages bei wesentlich höheren Kursen verkaufen konnten.

WICHTIG: Natürlich ist auch diese Taktik nicht der heilige Gral und die Antwort auf alle Gaps nach unten. In Summe hat mir diese Taktik aber im Laufe der Jahre wesentlich bessere Ergebnisse geliefert, als einfach nur stur den Stopp im System zu belassen.



Offenlegung gemäß §48f BörseG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist LONG AKG,CARB,GBTC,HDS,Silber, Gold, SQM und SHORT KOS

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

