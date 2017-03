Was macht erfolgreiche Trader aus?

Die Aktienmärkte sind in dieser Woche etwas aus ihrer Lethargie ausgebrochen. “Stumpf ist Trump” war das Motto der letzten Monate und den größten Erfolg hatten jene die dem Trend gefolgt sind. Unsere Strategie bei Ayondo läuft derzeit sehr gut – unser Profil “Volastrategie” finden Sie hier. Seit Jahresbeginn haben wir den DAX mit 8,5 zu 5,5 Prozent leicht geschlagen. Seit Beginn im Sommer 2015 liegt unser Profil auf einem Rekordhoch bei knapp 45 Prozent. Wie wir agieren können Sie sich ausführlich in unserem Webinar “Finanzmarktrunde” immer Mittwochs um 18 Uhr anhören. Nun wollen wir die Social-Trading Kollegen zu Wort kommen lassen. Die Gewinner der Ayondo Social-Trading Meisterschaft haben verraten, wie sie ihr Trading aufbauen.

TradingFlow, wie kamen Sie zum Trading?

Mit Beginn der 90er Jahre eröffnete sich durch immer schnellere Internetzugänge auch für Privatanleger die Möglichkeit in Echtzeit an den Märkten zu handeln. Das und meine Begeisterung für Börsenliteratur jeder Art hat mich Mitte der 90er Jahre beginnen lassen, aktiv Aktien und etwas später Derivate zu traden. Was ich sehr schnell lernen musste: ohne Risikokontrolle sind Gewinne reine Glückssache und auf Dauer wird sich jedes Konto leeren. Ohne klare Regeln kann ich kein Geld verdienen! Das war der Zeitpunkt an dem ich begann, eigene Handelssysteme zu entwickeln, welche ich seit nunmehr 15 Jahren ausschließlich beim Trading einsetze.

Wie sieht Ihre Handelsstrategie aus?

Ich vertraue ausschließlich auf systematisches Trading basierend auf einem festen Regelwerk für Ein- und Ausstiege. Bevor ein Handelssystem von mir live gehandelt wird, muss es sich im langfristigen Backtest und im Out-of-Sample Test bewährt haben. Bei der Systementwicklung liegt mein Hauptaugenmerk auf einer einfachen und nachvollziehbaren Umsetzbarkeit sowie geringen bzw. kurzen Verluststrecken (Drawdowns).

Wie gestaltet sich Ihr Risikomanagement?

Der Kapitalerhalt steht an erster Stelle! Die Positionsgrößen werden abhängig von der Markt-Volatilität und der aktuellen System-Performance variabel angepasst (sog. Equity Trading). Das Risiko je Trade bzw. der eingesetzte Hebel wird sehr moderat bemessen – nicht ohne Grund wurde die aktuelle Performance mit einem Risk Score von 1 erzielt.

Georg58, wie kamen Sie zum Trading?

Mein früherer Arbeitgeber ging an die Börse, durch Mitarbeiteraktien erzielte ich in kurzer Zeit einige tausend DM. Seitdem hat mich das Börsenfieber nicht mehr los gelassen. Im neuen Markt erlebte ich Höhen und Tiefen.

Wie sieht Ihre Handelsstrategie aus?

Bei diesem Börsenspiel handle ich nur bestimmte Devisenpaare und versuche in einem vorhandenen Trend ein paar Pips mitzunehmen.

Wie gestaltet sich Ihr Risikomanagement?

Ich schaue mir den Chart an und setze an einer Unterstützungslinie einen Stop Loss. Dabei ist das Risiko max. 0,2% vom Gesamtkonto.

LCTrading, wie kamen Sie zum Trading?

Bevor ich 2008 angefangen habe Volkswirtschaftslehre zu studieren, war ich einige Zeit als Pokerspieler aktiv. Viele meiner Pokerkollegen sind damals zum Trading gewechselt. Nach einigen (Lehr-)Jahren im FX-Handel, bin ich schließlich bei Aktien und CFDs gelandet. Aktuell promoviere ich zum Thema Finanzen und forsche im Bereich Trading. Somit verbinde ich Hobby und Beruf.

Wie sieht Ihre Handelsstrategie aus?

Der absolut größte Teil meiner Trades basiert auf einem von mir entwickelten Handelssystem, welches dem Swingtrading nahesteht. Das System habe ich basierend auf neuesten statistischen Methoden entwickelt und über Backtests kalibriert. Ich trade bis auf wenige Ausnahmen long only und bin daher in einigen Marktphasen aktiver als in anderen. Am aktivsten bin ich während Kurskorrekturen, denn dann ergeben sich die besten Einstiegschancen. Mein System wird stets weiterentwickelt und verbessert.

Wie gestaltet sich Ihr Risikomanagement?

Über die Parameter meines Handelssystems ist es mir möglich das Rendite-Risiko-Verhältnis zu steuern. Ich habe mich im Falle des Profils LCTrading dazu entschieden, eine sehr konservative Strategie zu fahren. Dadurch ist es mir bislang gelungen, trotz zweistelliger Renditen, den Drawdown sehr niedrig zu halten.

Quelle: Ayondo

Unser Webinarprogramm für die kommende Woche:

Dienstag, 28. März, 19:00 Uhr: ProSieben, Sat.1, Daimler, Allianz – welche Perspektiven bieten die Dividendenperlen? – Hier gehts zur Anmeldung

Mittwoch, 29. März, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung

Die Aufzeichnungen der letzten Woche:

CMC Total Return – Makro Trading Highlights der Woche

Euer Egmond

Einige Beiträge der Woche im Rückblick:

HeidelbergCement baut weiter an der Zukunft

Internationale Aktien überzeugen mit günstigen Bewertungen

SAP-Aktie hat die 100 Euro Marke im Blick

Hohe Bewertung – Dax stemmt sich gegen US-Zinsängste

Tesla – Milliardenwette gegen Pleiteprognose

Solarworld – das Geld geht aus

Aktive Fonds – Finger weg!

Niedrigzinsen – Yellen setzt Draghi unter Druck