Was macht die NEL ASA Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu NEL ASA bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Es scheint, als könne aufgeatmet werden bei NEL ASA, denn von den Kursverlusten um den Nikola-Skandal scheint sich der Wert wieder erholt zu haben. Die Entwicklung! Bei NEL ASA gab es einen Kurssprung auf etwa 1,69 Euro, was wohl auch mit den neuen Bestellungen von Wasserstofftankstellen aus den Niederlanden in Zusammenhang stehen könnte. Bei der Charttechnik allerdings zeigt die Ichimoku Wolke immer noch ein bestätigtes Verkaufssignal und auch die anderen Indikatoren können noch nicht überzeugen. Der RSI! Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 49,01 Punkte – Nel Asa ist also momentan weder überkauft noch -verkauft. Auch beim RSI25 mit 56,78 ist Nel Asa weder überkauft noch -verkauft.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.