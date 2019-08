Was macht der DAX nach den FED-Protokollen und vor Jackson Hole [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit Spannung werden heute Abend um 20 Uhr die FED-Protokolle erwartet. Zusätzlich steht am Wochenende das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole an. Wie könnte der DAX reagieren?

Charttechnisch deutet sich an, dass der DAX ab heute Abend wieder fallen könnte. Denn seit dem August-Tief hat sich ein 5-teiliger Aufwärtsimpuls nach Elliott Wave gebildet, der entsprechend korrigiert werden wird bzw. muss. Ziel der Korrektur ist das Welle-iv-Niveau um ca. 11.600. Alles aber im Rahmen der letzten übergeordneten Einschätzung vom 21. August "DAX: Was wird der Auslöser sein?"!

