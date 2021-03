Was ist ein SPAC – der neue Trend erklärt

Auch wenn sein Name einschüchternd sein mag, ist ein Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nur ein anderer Prozess, mit dem ein Unternehmen an die Börse geht. Spac’s sind derzeit in aller Munde und der neue Trend, besonders in den USA. Wir stellen eine ausführliche Einschätzung und Erklärung der eToro-Experten vor. Bei eToro könnt ihr viele der US-SPACs handeln.

Der unterschiedliche Prozess bietet Vorteile und Chancen sowohl für erfahrene als auch für neue Investoren und ermöglicht Unternehmen einen weiteren Kanal für den Börsengang, bei dem das übernommene Unternehmen vom spezifischen Fachwissen des Managements in Bezug auf die Bewertung und den Börsengang von Unternehmen profitieren kann. Ähnlich wie bei einem regulären IPO-Prozess sammelt ein SPAC jedoch Kapital von Investoren, benötigt einen Versicherer, emittiert verschiedene Arten von Aktien, füllt Formulare für die Securities and Exchange Commission (SEC) aus und schafft am Ende eine neue Aktiengesellschaft. Innerhalb der gleichen Komponenten gibt es jedoch auch Unterschiede.

Aus Sicht eines Investors gibt es einen wesentlichen Unterschied in Bezug auf die Art der Investition. Bei einem Unternehmen, das mit einem regulären IPO an die Börse geht, investieren Investoren in ein Produkt oder Service, während bei einem SPAC die Investoren ihr Vertrauen und ihr Geld in das Wissen und die Erfahrung von langjährigen und versierten Investoren legen, um für sie eine gute Investition zu tätigen.

Ein SPAC im Vergleich zum traditionellen IPO

Ein SPAC ist ein Unternehmen, das Geld für ein IPO aufnimmt, bei dem der SPAC zum Zeitpunkt des BÖRSENGANGS eigentlich nichts anderes ist als eine Gruppe von Personen, die Kapital mit der Absicht halten, es in Zukunft zu investieren. Einige nennen dies ein Mantelunternehmen oder ein „Blankoscheck“-Unternehmen. Der Prozess ist, dass eine Gruppe von Investoren, die in der Regel gut bekannt und respektiert sind, Kapital über eine Erstemission, ein sogenanntes IPO, aufbringen und dann nach einem Unternehmen suchen, das mit den eingeworbenen Mitteln gekauft werden soll. Der Kauf des Zielunternehmens muss von den Aktionären und der Regulierungsbehörde genehmigt werden. Anschließend führt die übernommene Gesellschaft einen Prozess analog zu einer umgekehrten Fusion durch, bei der sie Teil der Muttergesellschaft wird, die bereits an der Börse notiert ist, und die beiden Unternehmen werden nun als eines gehandelt. Nachdem die erforderlichen Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden und Aktionären eingeholt wurden, ändert sich der Name des SPAC auf dem Ticker, um den Namen des übernommenen Unternehmens widerzuspiegeln.

Dies unterscheidet sich von einem herkömmlichen IPO, bei dem ein Unternehmen ein Produkt entwickelt, Geld beschafft, eine bestimmte Bewertung erreicht, alle SEC-Einreichungen vorbereitet, um an die Börse zu gehen, und hofft, dass sein Eintritt in die öffentlichen Märkte Investoren anziehen und dem Unternehmen helfen wird, Kapital für zukünftige Operationen zu beschaffen.

Ein weiterer Unterschied zwischen einem traditionellen IPO und einem SPAC-IPO besteht in der Länge des Antragsverfahrens der SEC. Ein SPAC-IPO-Prozess kann etwa nur acht Wochen dauern, da die SEC-Einreichungen verschieden sind. Bei einem herkömmlichen IPO liegt der Schwerpunkt auf der Geschichte des Unternehmens, den Umsätzen und der Offenlegung von Vermögenswerten, während bei einem SPAC der Prospekt (das bei der SEC hinterlegte Rechtsdokument) sich hauptsächlich auf die Manager oder Sponsoren des Unternehmens konzentriert.

Die Geschichte der SPACs

SPACs erschienen erstmals in den neunziger Jahren mit dem Ziel, kleineren Unternehmen einen Weg zu bieten, an die Börse zu gehen, ohne den regulären IPO-Prozess durchlaufen zu müssen. Angesichts der Tatsache, dass Technologieunternehmen Kapital durch traditionelle IPOs aufnahmen, ging das Interesse an SPACs zurück. 2019 gab es 59 SPACs, die insgesamt 13,6 Mrd. USD eingesammelt haben. Im Jahr 2020 gab es weltweit 124 SPACs, davon allein 50 in den USA, die 20 Mrd. USD einsammelten.

In ein Special Purpose Acquisition Company

Investoren, die ein Unternehmen, das den herkömmlichen IPO-Prozess durchläuft, ins Auge fassen, sehen sich das Unternehmen an, bewerten seine Erfolge, seine Zukunftsaussichten und entscheiden dann, ob sie ihr Geld in das Unternehmen investieren möchten. Kurz gesagt, glauben Sie an das Unternehmen und sein Zukunftspotenzial?

Für ein SPAC geben Investoren ihr Geld einer Gruppe von Investmentmanagern (in finanzieller Hinsicht „Sponsoren“), die erklärt haben, dass Sie beabsichtigen, ein anderes Unternehmen zu erwerben, und dass das übernommene Unternehmen möglicherweise Gewinne an die Investoren erwirtschaften wird.

Um es einfacher zu sagen: Das Investieren in einen reguläres IPO ist, als würden Sie ein Konto auf einer Investment-Plattform eröffnen und damit zu traden beginnen. Ein SPAC ist, als ob Sie zu einem Börsenmakler gehen, ihm Kapital geben und ihn beauftragen würden, für Sie zu investieren.

Wie funktioniert der Akquisitionsprozess von SPACs?

Für normale Unternehmen, die den herkömmlichen IPO-Prozess durchlaufen, ist das IPO der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen von einem privaten zu einem öffentlichen Unternehmen wechselt. Nachdem ein SPAC ein IPO durchlaufen hat, obwohl das Unternehmen an der Börse notiert ist, besteht nur noch ein Mantelunternehmen, und das Mantelunternehmen beginnt mit der Suche nach Unternehmen, um sie zu übernehmen. Sobald das SPAC ein anderes Unternehmen erwirbt und die Genehmigung von den Aktionären und Regulierungsbehörden erhält, beginnt es mit dem „De-SPACing“-Prozess, bei dem das Mantelunternehmen und die Privatgesellschaft fusioniert werden und die neu erworbene Gesellschaft unter dem Namen der übernommenen Gesellschaft öffentlich gehandelt wird.

Wohin fließt mein Geld, nachdem ich es investiert habe?

Die SEC warnt Investoren, dass es wichtig ist, die Bedingungen ihrer Investition zu verstehen, wenn sie in ein SPAC investieren. Mit anderen Worten: Bevor Sie sich von Ihrem Geld trennen, sollten Sie genau wissen, was Sie als Gegenleistung erhalten und wie die Struktur Ihrer Investition aussieht, da jedes SPAC anders strukturiert werden kann.

Sie weist auch darauf hin, dass aufgrund der Tatsache, dass das SPAC über keine Betriebs- oder Umsatzgeschichte verfügt, entscheidend ist, dass der Investor Vertrauen in die Personen hat, die sein Geld verwalten werden. Recherchieren und überprüfen Sie sie.

Das typische SPAC nimmt das gesamte zum Zeitpunkt des IPO investierte Geld auf und platziert es auf einem Treuhandkonto. Dies bezieht sich auf alle Erlöse abzüglich bestimmter Gebühren und Ausgaben, die von den Managern getragen werden.

Wie bereits erwähnt, ist es, sobald ein SPAC Geld beschafft, Aufgabe der Manager, ein Unternehmen zu erwerben. Aber während die Manager damit beschäftigt sind, muss das Geld irgendwo eingesetzt und etwa muss damit getan werden. Das ist das Treuhandkonto. Er wird von einem Dritten gehalten und in der Regel in eine Art von sicheren Investitionen mit minimalem Risiko investiert.

Die Mittel des Treuhandkontos gehen entweder zur Finanzierung der De-SPAC-Transaktion oder zur Rücknahme öffentlicher Aktien im Zusammenhang mit der De-SPAC-Transaktion oder der Liquidation des SPAC.

Das SPAC hat etwa 24 Monate Zeit, um ein Unternehmen zu finden, in das er investieren kann. Wenn es dies nicht tun, besteht die Möglichkeit, das Datum mit einer Abstimmung der Aktionäre zu verlängern, oder die Gesellschaft wird aufgelöst und das Kapital geht an die Anleger zurück.

Als Gegenleistung für die getätigten Investitionen erhalten die Anleger Anteile, die jeweils aus einer Aktie und einer Option zum Kauf zusätzlicher Aktien zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Festpreis bestehen. Die Preise pro Einheit können variieren, allerdings sind viele 10 USD pro Einheit betragen.

Gründeraktien werden den frühen Investoren des Unternehmens mit einem hohen Abschlag gewährt und machen normalerweise etwa 20 % der Aktien des Unternehmens aus. Gründeraktien unterliegen einer Sperrfrist, während der die Aktien nicht verkauft werden können. Dies ist der Zeitraum, in dem das SPAC nach einem Unternehmen sucht, und während des De-SPACing-Zeitraums.

Zu den Unterschieden zwischen Gründeraktien und regulären öffentlichen Aktien gehört, dass, wenn ein Unternehmen während des Zweijahreszeitraums nicht erworben wird, Gründeraktien in vielen Fällen wertlos werden. Gründeraktien können auch erheblich an Wert gewinnen, wenn eine Akquisition getätigt wird oder wenn bestimmte Meilensteine für die Übernahme erreicht werden. Es ist wichtig anzumerken, dass der Wert aller Gründeraktien nicht gleich ist, und wie sie bewertet werden, ist damit verbunden, wo sich das SPAC im Prozess befindet.

Was geschieht mit dem SPAC nach der Fusionsankündigung?

Unter der Annahme, dass eine Fusion ansteht, wird eine öffentliche Bekanntgabe gemacht, in der die Einzelheiten der beabsichtigten Fusion dargelegt werden. Während der Zeit der Bekanntgabe könnte die SPAC-Aktie, die bis zu diesem Zeitpunkt normalerweise recht ruhig ist, recht volatil werden, da über den Ausgang der Fusion spekuliert wird. Als Nächstes müssen die SPAC-Aktionäre dafür stimmen. Der Prozess der Fusion selbst kann einige Monate in Anspruch nehmen.

Nach Abschluss der Fusion wird das SPAC mit dem Zielunternehmen fusionieren und die Aktionäre des SPAC werden Aktionäre des aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens. Auch wenn sich das Tickersymbol für das öffentliche Unternehmen wahrscheinlich von dem des SPAC zu dem des fusionierten Unternehmens ändern wird, bleiben der Wert der jeweiligen Beteiligung und der Wert der Aktien des SPAC-Aktionärs nach Abschluss der Transaktion gleich. Selbstverständlich unterliegt der Wert der Aktien des neuen Unternehmens der Marktvolatilität, dem Angebot und der Nachfrage.

Was sind die Hauptrisiken beim Investieren in ein SPAC?

Mit SPACS sind einige Risiken verbunden:

Es besteht die Möglichkeit, dass das SPAC es nicht schafft, innerhalb des relevanten Zeitrahmens ein Unternehmen zu erwerben. In diesem Fall kann der Investor, der gehofft hat, hohe Erträge aus der Investition zu erzielen, sein Geld erst nach 2 bis 3 Jahren, in denen er Zinsen verdient, zurückerhalten.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von SPACs haben Unternehmen, die übernommen werden möchten, viele Optionen und sind damit in einer guten Position, bessere Bedingungen für sich selbst und weniger günstige Bedingungen für die Investoren auszuhandeln.

Risiko einer fehlgeschlagenen Investition. Auch wenn SPACS, die es nicht schaffen, ein Unternehmen zu übernehmen, den Investoren eine Rendite einbringen, ist dies nicht unter allen Umständen der Fall. Deshalb ist es für die Anleger wichtig, den Prospekt zu lesen, damit Sie sich über die Anlagebedingungen im Klaren sind.

Das Risiko, dass SPAC-Manager unqualifiziert oder inkompetent sind. Einer der Hauptvorteile eines SPAC ist auch ein potenzielles Risiko. In ein SPAC zu investieren bedeutet, in das Fachwissen und die Fähigkeiten der Leute zu investieren, die das SPAC führen. Da immer mehr Leute ihr eigenes SPAC starten, müssen Investoren sicher sein, dass die Person, die das SPAC führt, jemand ist, der glaubwürdig, qualifiziert und erfahren ist, um ein gutes Geschäft zustande zu bringen, und nicht einfach eine öffentliche Persönlichkeit ist. Selbst wenn die Personen, die das SPAC betreiben, glaubwürdig sind, sollte ein Investor bei der Bekanntgabe eines Deals angemessene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass der Deal tatsächlich ein gutes Geschäft für Investoren ist.

Bewertungsrisiko. Aktien eines SPAC könnten nach dem IPO fallen. Um sich greifende Gerüchte können den Wert eines SPAC künstlich erhöhen, und der Wert fällt dann plötzlich aus diversen Gründen. Darüber hinaus hängt der Wert der Stammaktie davon ab, ob die Aktie vor oder nach Bekanntgabe eines Übernahmeziels gekauft wird .

Was sind die Vorteile eines SPAC?

Ein SPAC hat Vorteile sowohl für die Investoren als auch für das Zielunternehmen, das übernommen wird, anstatt den herkömmlichen IPO-Weg zu gehen.

Die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Sponsor und SPAC-Management-Team zusammenzuarbeiten.

In Zeiten von Marktvolatilität könnten Unternehmen zögern, an die Börse zu gehen, weil sie befürchten, dass sich die Marktvolatilität auf das IPO ihrer Aktie auswirken könnte.

Der Weg über ein SPAC ermöglicht es dem Unternehmen, das ins Ziel genommen wird, seinen Wert auszuhandeln und nicht den Markt darüber bestimmen zu lassen.

Schnellerer und günstigerer Zugang zum Markt als über ein herkömmliches IPO. Vier bis sechs Monate im Vergleich zu 12 bis18 Monate.

Unternehmen, die sich gemäß den Börsenrichtlinien nicht für ein IPO qualifizieren würden, aber über Wachstumspotenzial verfügen, haben eine Alternative für den Börsengang.

SEC-Vorschriften, die für regelmäßige IPOs existieren, existieren nicht für SPACs. Dies ermöglicht es dem Zielunternehmen, die Aufmerksamkeit von Analysten schneller zu erhalten, und die Fähigkeit, günstig erscheinende Informationen über das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu liefern, die beide das Investoreninteresse erhöhen können.

Geringes Risiko für Investoren, da alle Mittel bis zum Zustandekommen der Fusion in einen Treuhandfonds umgewandelt werden, und wenn die Fusion nicht zustande kommt, wird das Geld an die Investoren zurückgezahlt. Und die Investition ist zeitlich gebunden und nicht unbefristet.

Die Anleger haben eine Stimme bezüglich der Investmententscheidung des SPAC.

ZielunternehmenInvestoren

Die SPAC-Option bietet Unternehmen einen weiteren Weg an die Börse, in Partnerschaft mit einem Sponsor/SPAC-Management-Team. Sie hat sich als ein sehr beliebter Weg zum Markteintritt erwiesen und die Zeichen deuten darauf hin, dass dieses Modell von Bestand ist.