Was für Goldinvestments spricht

Kursschwankungen könnten nach der Wahl kommen – Zeit für einen Positionsaufbau nutzen

Bis eine neue Regierung in unserem Land steht, könnte einiges an Zeit vergehen. Damit verbunden sein dürfte eine Unsicherheit, die aber genutzt werden kann. Die Jahre der Stabilität unter der konservativen Kanzlerin Merkel sind vorbei. Die neue deutsche Regierung wird wohl stärker fragmentiert sein. Inwieweit dies den Goldpreis beeinflussen wird, ist fraglich. Voraussagen der Charttechnik werden oft durch besondere Ereignisse über den Haufen geworfen.

Dafür gibt es viele Beispiele, ob die Anschläge vom 11.9.2001, die Ölpreiskrise 2008, Fukushima, Corona oder die aktuelle Gaspreisexplosion. Solche Ereignisse kann kein Chart voraussagen. In China macht gerade der Sturz des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande Schlagzeilen. Hier wurden Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar angesammelt. Europa sollte dies, so die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde, nur begrenzt betreffen. Auch Jerome Powell, Chef der Fed, sieht kaum Auswirkungen auf die USA. Dagegen besteht für die Schweizer Notenbank SNB eher ein Risiko, das nicht nur auf China begrenzt ist. China hat jedenfalls bereits Milliarden US-Dollar locker gemacht, damit einheimische Investoren vor der Schuldenkrise von Evergrande behütet werden können.

Unvorhersehbare Ereignisse, geopolitische Risiken oder Wahlen, vieles beeinflusst den Goldpreis. Dennoch ist über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende der Wert des Goldes ein stabiler Faktor geblieben. Deshalb sollte auch ein Teil des Anlageportfolios auf das Edelmetall ausgerichtet sein. Da eignen sich die Werte von Goldunternehmen wie etwa Kore Mining oder Maple Gold. Kore Mining ist mit der Exploration und Erschließung seiner Projekte Long Valley und Imperial in Kalifornien beschäftigt. Die Projekte liegen in aussichtsreichen Gebieten. Maple Gold Mines treibt zusammen mit dem Partner Agnico Eagle die Goldprojekte Douay (neueste Bohrungen ergaben bis zu gut 30 Gramm Gold je Tonne Gestein) und Joutel in Quebec voran.

