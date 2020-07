Was darf es sein: Zykliker oder Nichtzykliker?

Bei Aktien haben Anleger die Wahl zwischen konjunktursensiblen und -stabilen Titeln. HypoVereinsbank onemarkets bietet Ihnen eine Reihe von Anlagemöglichkeiten, bei denen der Konjunkturzyklus eine Rolle spielt.

Die Konjunktur verläuft bekanntlich nicht linear, sondern bewegt sich wellenförmig. Aktuell steckt die Wirtschaft in einem gewaltigen Wellentief. Allein im ersten Quartal 2020 brach das Bruttoinlands­produkt in der EU um 3,2 Prozent ein und für das zweite Quartal drohen noch schlimmere Zahlen. Allerdings – und das ist ein interessanter Punkt für Anleger – trifft der Kreislauf von Boom und Flaute nicht alle Branchen gleich stark. Statt­dessen gibt es sogenannte zyklische und nichtzyklische Sektoren. Die Begriffe beschreiben, wie sensibel die Vertreter einer Branche auf Konjunkturschwankungen reagieren.

Zykliker: Geschäft schwankt ­

Zykliker heißen deshalb so, weil ihre Geschäftsentwicklung in hohem Maß mit dem Auf und Ab der Wirtschaft korreliert. Zu diesen Sektoren gehören zum Beispiel Automobile, Chemie, Maschinenbau und Industrie. Bei den entsprechenden Unternehmen steigt in der Regel der Umsatz, wenn die Konjunktur anzieht, also im Aufschwung und Boom. Im Abschwung und in der Rezession erleiden die Zykliker hingegen überproportionale Umsatz- und Gewinneinbußen. So auch jetzt: So gingen im ersten Quartal die Umsätze der europäischen Industriegüterhersteller um ganze 4,6 Prozent zurück. Bei den zyklischen Konsumgütern (z. B. Autos, Kleidung, Schmuck) brachen die Erlöse sogar um zehn Prozent ein (siehe Tabelle).

Nichtzykliker: Robust im Abschwung

Durchschreitet die Wirtschaft ein Tal, können sich nichtzyklische Titel auszahlen. Dazu zählen zum Beispiel Branchen wie Gesundheit, Versorger und Lebensmittel. Denn Medikamente, Strom und Nahrung werden bis zu einem gewissen Grad immer benötigt – unabhängig von der Wirtschaftslage. Das sorgt für vergleichsweise stabile Einnahmen. So verzeichneten die europäischen Hersteller von nichtzyklischen Konsumgütern wie Lebensmitteln, Getränken und Haushaltswaren im Auftaktquartal 2020 nahezu stabile Umsätze. Im Gesundheitssektor legten die Einnahmen sogar um gut neun Prozent zu. Auf der anderen Seite profitieren Nichtzykliker von einer Erholung der Wirtschaft in der Regel jedoch weniger stark als zyklische Unternehmen. Anleger sind daher gut beraten, die Lage der Wirtschaft bei Investmententscheidungen mit zu berücksichtigen.

HypoVereinsbank onemarkets bietet Ihnen eine Reihe von Anlagemöglichkeiten, bei denen der Konjunkturzyklus eine Rolle spielt. Dazu zählt z. B. die UC European Sector Rotation Strategy (siehe Beitrag “Konjunktur: Wann ist wieder Druck im Kessel?“.

