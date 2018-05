Was bedeutet ein höherer Ölpreis für die Aktienmärkte?

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit einigen Wochen ist ein Barrel Öl so teuer wie seit mehreren Jahren nicht mehr, so Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bei INVESCO.

Ein höherer Ölpreis könne unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Meiner Ansicht nach sollten sich Investoren darauf einstellen, dass der Ölpreis die Aktienkurse indirekt unter Druck setzen könnte. Seit einigen Wochen sei ein Barrel Öl so teuer wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Was könnte das für die Aktienmärkte bedeuten? Der Ölpreis könne zwar Auswirkungen auf bestimmte Marktsegmente und Branchen haben. Für erheblich bedeutender halten die Experten von INVESCO aber die potenziellen indirekten Auswirkungen - die unterschiedlicher Natur sein können.

Der Ölpreis werde durch mehrere Faktoren beeinflusst. Die Experten von INVESCO werden sich hier auf einige wenige beschränken, die in jüngster Zeit besonders stark gewirkt haben. Der erste sei die vor kurzem getroffene Entscheidung der USA, das Atomabkommen mit dem Iran nicht zu verlängern. Dadurch könne der Iran jetzt kein Öl mehr an US-amerikanische Unternehmen verkaufen. Gleichzeitig dränge die US-amerikanische Regierung auch Unternehmen aus der Europäischen Union dazu, kein iranisches Öl mehr zu kaufen. Das könnte bedeuten, dass der Iran weltweit kaum noch Abnehmer für sein Öl finde, wodurch das globale Angebot schrumpfen und der Preis steigen würde.

Der zweite Faktor sei die Verschlimmerung der aktuellen Krise in Venezuela, durch die sich die Ölproduktion noch weiter verringert habe. Nach OPEC-Angaben sei die venezolanische Ölförderung im März 2018 mit rund 1,4 Millionen Barrel pro Tag so gering wie zuletzt vor 30 Jahren gewesen. Die Ölförderung in diesem Land sei seit mehr als einem Jahr rückläufig, da Venezuela in einen immer tieferen Sumpf von Korruption, maroder Infrastruktur, massiver Inflation und nicht mehr zu bedienenden Schuldenbergen gerutscht sei. Angesichts der Wiederwahl von Präsident Nicolas Madura am 20. Mai halten die Experten von INVESCO eine weitere Verschlechterung der Situation in Venezuela für wahrscheinlich. Sehr problematisch könnte das dadurch sein, da Venezuela einen größeren Anteil an den weltweiten Ölreserven habe als jedes andere Land.

Was heiße das für die Aktienmärkte? Um derartige Fragen zu beantworten, schaue man sich am besten an, was in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit passiert sei. Die Beziehung zwischen Ölpreis und globalen Aktienkursen habe in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark variiert. In manchen Phasen sei die Korrelation positiv, in anderen negativ gewesen - und in den letzten drei Jahrzehnten sei praktisch keine Korrelation festzustellen gewesen. Daraus schließen die Experten von INVESCO, dass es keine sehr ausgeprägte, allgemeingültige Beziehung gibt. Das wiederum bedeute: Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass ein höherer Ölpreis notwendigerweise schlecht für die Aktienmärkte sei.

Die Entwicklung im Jahr 2010 verdeutliche das sehr gut. Damals habe sich Öl um rund 15% - von etwa 78 US-Dollar je Barrel für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate im Januar 2010 bis auf 89 US-Dollar im Dezember 2010 verteuert. Gleichzeitig habe der MSCI All Country World Index im Kalenderjahr 2010 um 12,67% zugelegt. Zu erklären sei das dadurch, dass die Aktienkurse durch viele unterschiedliche Faktoren bestimmt würden - darunter die Geldpolitik, die sehr großen Einfluss haben könne.

Dagegen habe der Ölpreis eine sehr viel deutlichere Beziehung zu bestimmten Marktsegmenten und Branchen gezeigt - vor allem zum Energie- und Transportsektor. Außerdem würden Aktien aus ölimportierenden Ländern tendenziell stärker durch einen höheren Ölpreis belastet, während Aktien aus ölexportierenden Nationen von höheren Ölnotierungen eher profitieren würden. Gleichzeitig dürfte ein sehr hoher Ölpreis eine erhebliche Belastung für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen darstellen und damit auch Folgen für Teile des zyklischen Konsumsektors haben.

Deutlich größer aber könnten die indirekten Auswirkungen auf die Aktienmärkte - und die Wirtschaft insgesamt - sein. Diese dürften zudem unterschiedlicher Natur sein. Zum einen könnte sich die US-amerikanische Notenbank (FED) infolge eines höheren Ölpreises gezwungen sehen, die Zinsen schneller zu straffen. Bei ihren Entscheidungen über das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung orientiere sich die FED bekanntermaßen an der Kerninflation - die keine Lebensmittel- und Energiepreise berücksichtige - und nicht an der Gesamtinflationsrate. Daher würden viele annehmen, dass ein höherer Ölpreis keine Auswirkungen auf die für die FED maßgebliche Inflationskennzahl hätte.

Tatsächlich aber könne und werde sich ein höherer Ölpreis auch in der Kerninflation niederschlagen. Das habe die US-amerikanische Notenbank selbst bestätigt: "Schwankungen des Ölpreises haben begrenzte, aber langanhaltende Auswirkungen auf die Kerninflation", habe es 2017 in einer FED-Erklärung geheißen. Daher könnte der höhere Ölpreis über eine höhere Kerninflation - die durch andere inflationäre Kräfte wie das Lohnwachstum und Zölle auf Güter wie Aluminium und Stahl zusätzlich befeuert werde - die FED dazu veranlassen, auf aggressivere Zinserhöhungen zu setzen. Das würde die Wirtschaft belasten und damit die Aktienkurse unter Druck setzen. Zugegebenermaßen dürfte eine solche Entwicklung erst mit erheblicher Verzögerung eintreten. Da ihre Auswirkungen zudem gewöhnlich begrenzt seien, würden die Experten dies nicht für einen bedeutenden kurzfristigen Sorgenfaktor halten. Komplett außer Acht lassen sollte man dieses Szenario aber auch nicht.

Dann seien da noch die potenziellen Auswirkungen eines höheren Ölpreises auf die Rendite der 10-jährigen US-amerikanischen Staatsanleihe (Treasury). Im zurückliegenden Jahr sei der Ölpreis positiv mit der 10-jährigen Treasury-Rendite korreliert gewesen. Das erkläre sich dadurch, dass letztere als Barometer der globalen Wachstums- und Inflationserwartungen gelte. Angesichts der inflationären Wirkung des höheren Ölpreises dürfte die Zehn-Jahres-Rendite in den USA weiter steigen, solange das globale Wachstumsumfeld robust bleibe. Das wiederum könnte zu einer Kurskorrektur an den Aktienmärkten führen, wenn die 10-jährige Treasury-Rendite wichtige Marken überschreitet und die Bewertungen unter Druck setze.

Wie der Internationale Währungsfonds (IWF) im Januar gewarnt habe, "könnten das hohe Bewertungsniveau der Vermögenswerte und die sehr niedrigen Laufzeitenprämien für eine Kurskorrektur an den Finanzmärkten sprechen. Diese könnte das Wirtschaftswachstum und die Marktstimmung beeinträchtigen." In den letzten Monaten sei eine solche Entwicklung gleich mehrfach zu beobachten gewesen, als die 10-jährige Treasury-Rendite neue Marken überschritten habe und die Aktienkurse in der Folge nachgeben hätten.

Auf kurze Sicht wären die Experten von INVESCO daher nicht überrascht, wenn ein steigender Ölpreis die 10-jährige Treasury-Rendite weiter unter Aufwärtsdruck setzen und zu einer erneuten Kurskorrektur an den Aktienmärkten führen könnte. Allerdings würden die Experten auch glauben, dass eine höhere Ölförderung in den USA das fehlende Angebot aus dem Iran und Venezuela teilweise kompensieren werde - wenn auch mit Verzögerung. Außerdem würden sie die fundamentale Verfassung der Aktienmärkte weiter für sehr solide halten. Dadurch sollten Aktien nach etwaigen, durch den Anstieg der 10-jährigen Treasury-Rendite verursachten Kurseinbrüche von einer guten fundamentalen Unterstützung profitieren. In diesem Umfeld sollten sich Investoren auf insgesamt größere Kursausschläge an den Aktienmärkten einstellen. (Ausgabe vom 22.05.2018) (23.05.2018/ac/a/m)